A más de 24 horas de haber ganado el premio a Mejor Actor Protagonista de Ficción, Benjamín Vicuña explicó sus dichos en los premios Martín Fierro, luego de que muchos vincularan sus dichos a su exesposa, Pampita Ardohain.

Específicamente, el intérprete estaba siendo entrevistado por el programa argentino Cortá por Lozano de Telefe, cuando, en medio de la conversación sobre la emoción de su premio, fue consultado respecto a su exesposa, Pampita, y su hijo, quienes estuvieron presentes en la ceremonia.

“Ellos son mi familia acá”, comenzó mencionando, destacando también a los lazos de sangre que tiene en Chile, apuntando que en el país trasandino viven sus hijos y que, con la idea de ir acompañado, “quise que mi hijo mayor, Bauti, me acompañara”.

Pampita, por su parte, también estuvo presente en la ceremonia con su esposo, debido a que también era una de las intérpretes nominadas en las premiaciones.

En ese momento, según rescató Infobae, la modelo Vicky Xipolitakis quiso apuntar entonces a partes de su discurso. “¿A qué te referiste con que Argentina te dio un gran amor?”, le preguntó.

“Quise decir que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina. Yo sé que es difícil, me lo he ganado con mucho esfuerzo”, comenzó explicando el actor tras hacer una mueca.

Vicuña continuó sus dichos, apuntando que “Argentina me dio mis hijos, me dio el amor… quizá me equivoqué”, apuntó entonces.

“Justo estaba mi ex con su marido en el salón y ahí puede haber una manipulación de ese discurso, o quizá estuve mal yo; pero yo me refería al amor en todas las formas, aunque quede un poco chanta”, explicó.

Al respecto, aseguró que se refería también al “amor de la gente que banca en el teatro, el amor de pareja que lo he vivido… He estado casi 15 años acá en Argentina y tengo la suerte de que amo este país”.

Las palabras de Benjamín Vicuña

El actor nacional se coronó como el Mejor Actor Protagonista de Ficción por su trabajo en El Primero de Nosotros. Entonces, al ser nombrado, abrazó a su hijo y compañeros de reparto, a lo que fue a recibir el premio.

Así, en medio de sus palabras de gratitud, Vicuña dice: “Gracias a este país hermoso que me dio trabajo, me dio mi hogar, me dio a mis hijos maravillosos”.

El actor dio una leve pausa para añadir que dicho país “me dio un amor”, a lo que guardó silencio y soltó una leve risa que acompañaron los asistentes.

En ese momento, la pantalla mostró a Carolina Ardohain, “Pampita”, quien fue su esposa y es la madre de sus hijos mayores, quien se muestra feliz por el logro de su expareja.

Sin embargo, en redes sociales no pasó desapercibida la reacción de Ardohain, quien aplaudía alegre por el logro de Benjamín Vicuña mientras su esposo aplaude serio.