La actriz celebró alegre el logro del padre de sus hijos mayores. Su sonrisa al escuchar al chileno asegurar que Argentina "me dio un amor" acabó siendo viral, en especial por el serio rostro que presentó su esposo.

El actor chileno Benjamín Vicuña destacó la noche del domingo durante los premios Martín Fierro en Argentina, luego de, al coronarse como Mejor Actor, se captara la reacción de su expareja, “Pampita” Ardohain, en la ceremonia.

Específicamente, todo ocurrió cuando dieron la lista de nominados en la sección de Mejor Actor Protagonista de Ficción”, donde destacaron al intérprete nacional por su trabajo en El Primero de Nosotros.

De inmediato, Vicuña fue abrazado y celebrado por sus compañeros de ficción y se dirigió al escenario a dedicar sentidas palabras de agradecimiento por el reconocimiento.

“¡Qué lindo! Muchas gracias por ese abrazo hermoso, muchas gracias APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), gracias a los que votaron, a los que no, los que están en su casa, al público, que es para quienes principalmente nosotros trabajamos”, comenzó diciendo sobre el escenario.

Entonces, dirigió sus palabras a Argentina: “Gracias a este país hermoso que me dio trabajo, me dio mi hogar, me dio a mis hijos maravillosos”, dijo, a la vez que la cámara enfocó a Bautista, su hijo mayor.

El actor dio una leve pausa para añadir que dicho país “me dio un amor”, para entonces guardar silencio nuevamente y reír levemente.

En ese momento, la pantalla mostró a Carolina Ardohain, “Pampita”, quien fue su esposa y es la madre de sus hijos mayores, quien se muestra feliz por el logro de su expareja.

“… Me dio tantas cosas hermosas”, continuó Vicuña, a lo que entonces dirigió sus palabras a sus compañeros en El Primero de Nosotros, incluyendo también al equipo tras de cámaras y a su coach de actuación.

“Quiero también compartir este premio con mi familia, mis padres, mi familia chilena y también hacer un homenaje para los que luchan todos los días con una enfermedad (…) La muerte es parte de la vida y esta serie tuvo los huevos para contarlo en televisión abierta y estoy muy orgulloso de eso”, aseveró.

Asimismo, aseguró que aquel premio “es para los que luchan y también para los que acompañan. Gracias por invitarme a hacer una serie que le da significado, relevancia y sentido al trabajo de los actores: Contar historias de verdad”.

“De eso se trata la vida, que tiene un principio y un final, y por eso es hermosa y maravillosa. De eso se trata también la amistad, de acompañarnos y de tener un hermoso regreso a casa”, cerró el actor.

Tras su discurso, las cámaras volvieron a enfocar a “Pampita”, quien aplaudía alegre por el logro de Benjamín Vicuña mientras su esposo aplaude serio, hecho que diferentes usuarios no dejaron pasar por alto.

👏 @benjavicunamori se quedó con el premio #MartinFierro al mejor actor protagonista de ficción, por su labor en El Primero de Nosotros#E1DN pic.twitter.com/N1gwryaiEW — telefe (@telefe) July 10, 2023

Pampita y Vicuña…

Son nuestros Jeniffer y Brad #MartinFierro pic.twitter.com/Cniz2ALrY6 — Milagros Quinodóz (@MilagrosQuinod1) July 10, 2023

Vicuña: -Gracias a este país que me dió un amor.

Pampita: #MartinFierro pic.twitter.com/8ptiPl1bSU — DOGOR ⭐⭐⭐ (@dogordo_) July 10, 2023

Vicuña: -Gracias a éste país que me dió un amor

Pampita: #MartinFierro pic.twitter.com/8h3UbPgYWQ — Ely (@MendocinaDel81) July 10, 2023

El edit que necesitábamos de la novela de Vicuña y Pampita pic.twitter.com/pmOFfnTetT — María (@marugalactica) July 10, 2023

La cara del marido de Pampita es un poema, ese día algo cambio dentro de Lotso.#MartinFierro pic.twitter.com/MgLRiLbj1C — R 🦕🩷 (@femibranca) July 10, 2023