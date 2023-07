Durante el fin de semana, la influencer Naya Fácil acabó relatando entre lágrimas un presunto episodio de violencia obstétrica luego de acudir a un recinto de salud por una urgencia ginecológica.

Esto, luego de que la influencer asegurara que la mala atención se debió a que la sorprendieron grabando y tomándose una foto con un funcionario que la encontró en la clínica, por lo que le llamaron la atención, ya que se trataría de una conducta prohibida dentro de los recintos asistenciales.

De acuerdo a la personalidad de internet, durante toda la espera por la atención médica, los mismos funcionarios se habrían acercado únicamente a pedir fotografías, hecho que mostró en un video que borró poco después.

“¿Saben por qué me atendieron mal acá? Porque me hicieron borrar el video cuando un niño me pidió una foto. Me dicen ‘Naya, no puedes grabar’, cuando ellos mismos me están pidiendo fotos”, expresó en uno de los videos.

Aquel detalle llamó la atención a algunos usuarios. Entre ellos, la escritora y comediante Paola Molina aseguró que “encuentro heavy que a la Naya Fácil enfermeras, enfermeros y tens le hayan pedido fotos en plena urgencia ginecológica”.

“El otro día me pidieron en un velorio”, le respondió entonces la también cómica Natalia Valdevenito, asegurando además que “una vez que estaba en la sala de la UCI porque mi abuela estaba grave. La gente no se mide. Menos con Naya. Jevi lo hallo”.

Esta no es la primera vez que Naya Fácil recibe peticiones de fotos en un mal momento. En mayo de este año, la joven denunció que, cuando accidentalmente chocó su auto mientras intentaba estacionarse en un mall, una seguidora le había pedido una foto, pese a que producto de los nervios del momento, la influencer se encontraba llorando.

El actuar de su seguidora la hizo enojar, según expresó en el registro.

“Más encima, la gente no tiene respeto loco (…) No tienen respeto chiquillos, me vienen a pedir fotos, ustedes tienen que tener respeto, acabo de chocar mi auto y se sienten con el derecho de venir a pedirme una foto”, expuso.

“Vieron que choqué, la niña estaba parada, vio que choqué y me dice ‘nos podemos sacar una foto’. De verdad que a mí me superan ese tipo de situaciones (…). Me carga la gente desubicada también”, agregó entonces.