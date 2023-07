Reyna mantuvo una relación de dos años con Sánchez, no obstante, se enteró por la prensa de la infidelidad del deportista.

Más allá de las polémicas, la historia de Daniela Aránguiz ha identificado a muchas personas quienes han volcado sus vidas al cuidado de sus parejas. Yamila Reyna, fue una de ellas, y compartió una reflexión en torno a los dichos de la exchica Mekano, aunque luego lo eliminó.

En su entrevista con Podemos Hablar, Aránguiz aseguró que dedicó toda su juventud a la familia que formó con Jorge Valdivia. De hecho, confesó que a los 20 años ella se encargaba de cuidar a sus hijos y su marido, manteniendo el orden, doblando su ropa por colores e incluso pesando la comida que él consumía.

Valvidia, en tanto, disfrutó de su juventud saliendo, participando en fiestas y otras actividades, sin incluir a Daniela, que aseguró que solía mantenerla en casa.

Tras ello, Yamila Reyna se volcó a Instagram, donde apoyó a Aránguiz con una foto del programa y un mensaje, que luego eliminó, pero que alcanzó a ser capturado por el portal Tiempo X.

“Yo también doblé poleras por colores y pesé su comida, y ayudé a callar muchas cosas. Y cuidé montón al igual que vos”, escribió la comunicadora de TVN, haciendo referencia a su relación con el futbolista, Diego Sánchez.

“Pero creo que hay que sentirse orgullosas de haber amado así de mucho, aunque no hayan sabido valorar o que tal vez nunca supieron amar. Te felicito por tu valentía Daniela Aránguiz”, cerró.

¿Por qué Yamila Reyna se identificó con Daniela Aránguiz?

Reyna y Sánchez mantuvieron una relación que estuvo a punto de formalizarse con una boda que fue cancelada luego que la argentina se enterara de infidelidades de parte de él.

De acuerdo a la actriz y comediante, ella se enteró a través de los medios. “Yo viví una relación de muchísimo, amor, voy a hablar por mí. Una relación donde lo di todo y no me arrepiento. Creo que la vida se trata de vivirla intensamente, una relación de dos años donde respeté, amé sanamente, me mudé a otra ciudad, lo apoyé en sus mejores momentos y en los momentos más difíciles de su carrera”, explicó hace un tiempo en Podemos Hablar.

Sin embargo, y a pesar de su compromiso con la relación, Sánchez no estaba en la misma sintonía. “Yo estuve poniendo el hombro, y cuando necesité el apoyo de vuelta, porque estaba viviendo un momento de mucha exigencia con 8 horas al aire, su manera de pagarme fue con una traición, que además yo me entere por la prensa“, confesó.

“Para mí la infidelidad existe desde la mente para adelante y debería ser condenado, debería ser un delito ser infiel, porque el daño emocional que causaste en la otra persona y la forma en que rompes al otro es impagable”, agregó.