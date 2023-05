Luego de haber informado que había pagado todos los impuestos, la influencer “Naya Fácil” detalló algunos aspectos sobre la fiscalización que hizo Servicio de Impuestos Internos en su contra, detallando además que había normalizado su situación tributaria.

En conversación con La Tercera, la joven de 25 años aseguró que de los costos que debía pagar, la mayoría venía por parte de la popular rifa que premiaba con un departamento, un auto y una motocicleta, junto a una cifra menor que significaba su trabajo con las pequeñas y medianas empresas.

Respecto a la investigación, la joven aseguró además que desde la entidad “me llevaban investigando años, por lo menos dos o tres años más o menos”.

La influencer, que reconoce su ignorancia en el proceso de pago de impuestos, llamó a educarse en lo necesario del negocio que conlleva trabajar en redes sociales. “Es importante saber de educación financiera. Desde que me pasó esto, yo estoy viendo videos, buscando información de distintas cosas para educarme más”, dijo.

“Después de este proceso, aprendí a estar más pendiente de mi contador, que me hable y me explique, que me vaya enseñando y yo entendiendo, y es que de aquí para adelante va a ser todos los años que yo tendré que vivir este proceso y no quiero pasarlo mal emocionalmente, porque igual lo pasé mal”, añadió.

En esa rama, aseguró que inició sus actividades en el SII y comenzó a emitir boletas para cada intercambio que realiza con las pymes con las que comparte día a día en su red social.

Influencers e impuestos: ¿Cómo funciona?

De acuerdo a Viviana Puentes, directora de la Escuela de Auditoría Universidad de Las Américas, “falta educación fiscal tanto en influencers como en la población chilena”.

En conversación con BioBioChile, Puentes sostuvo que todo lo que se obtiene a través de la gestión en redes sociales, incluyendo dinero, canjes, regalos y más, debe pagar impuestos.

Asimismo, todo lo utilizado para poder realizar su actividad, desde celulares, cámaras, hasta incluso maquillajes y peinados, se debe restar como parte de los gastos para realizar su negocio.

Para evitar situaciones como las que vivió “Naya Fácil” durante la última semana, Puentes recomienda realizar el inicio de actividades y así emitir boletas para cada interacción que signifiquen ganancias a cada influencer.

Al respecto, señala además que se puede realizar de dos formas: en la primera categoría, donde se incluyen empresas, y la segunda categoría, que incluye a personas naturales, donde el influencer deberá emitir boletas manualmente.

En esa rama, calcula una persona que ha recibido 100 millones de pesos en un año, debería destinar $17.880.000 a impuestos.

Por su parte, Gonzalo Polanco, director del centro de estudios tributarios y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, explicó en conversación con BioBioChile que “actualmente la tasa máxima marginal del impuesto complementario está en 40%”.

Sin embargo, esto depende directamente del monto de la renta, pues “si ganas 880 mil pesos mensuales, tú no pagas impuesto global complementario”. Por otro lado, el pago de este depende de lo que estipule la ley, la que define los tramos en UTM, detalla Polanco.

“Desde 880 mil pesos mensuales hacia arriba. Pero si se ganan 900 mil pesos -ejemplifica- no se va inmediatamente al tramo superior, sino que va aumentando. Si no se sobrepasan las 13,5 UTM no se pagan impuestos, cuando se superan y se llega hasta las 30 UTM se paga un 4%, entre las 30 y 50 UTM un 8%, entre las 50 y las 70 un 13,5% y así va aumentando hasta las 150 UTM que están afectas al 40%”, detalla el académico.