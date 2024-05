La gran final ya está definida y de que manera, luego de la goleada que le propinó Atalanta a Olympique de Marsella para eliminarlos y clasificarse al partido decisivo, mientras que Bayer Leverkusen dejó en el camino a una combativa Roma que estuvo a segundos de cortar la racha de partidos invictos de las ‘Aspirinas’.

Los primeros en instalar su nombre en la gran final fue el elenco italiano oriundo de Bergamo, luego de que en un partido muy desigual, despacharan al exequipo de Alexis Sánchez, quienes llegaron al norte de la ‘Bota Europea’ con la ilusión de una clasificación.

Atalanta, con el DT Gian Piero Gasperini como puntal de un proyecto que lleva años, logró instalar a su elenco en la final tras doblegar por 3 a 0 a Olympique de Marsella.

A los 30′, Lookman fue el encargado de abrir la cuenta para el local, mientras que Matteo Ruggeri a los 52′ y El Bilal Toure a los 90’+4′, fue el encargado de sellar la goleada 3 a 0 y el global por 4 a 1 para llegar a la final en Dublín.

