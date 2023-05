A una semana de revelar que había sido investigada por Servicios de Impuestos Internos (SII) por su actividad económica en redes sociales, la influencer Naya Fácil aseguró haber saldado todas sus deudas por impuestos sin pagar.

En sus historias de Instagram, la personalidad de internet compartió una serie de imágenes al interior de un banco, para luego compartir una serie de videos hablando de su situación.

“Ya chiquillos, costó, pero se logró. No saben la travesía que he pasado en la mañana. En un momento me vi que no alcanzaba a pagarlo”, mencionó en referencia a la deuda que le seguía y que tenía plazo hasta este martes para saldar.

“Servicio de Impuestos Internos, esto va para ustedes: la contribuyente Naya Fácil ya pagó sus impuestos como debe ser y en una cuota, para no tener deudas con ustedes”, reveló entonces.

Así, la joven de 25 años aseguró que buscaba hacer público que había cumplido el pago de impuestos. “¿Me dolió? Sí. Me dolió mi bolsillo, pero fue mi irresponsabilidad no hacerlo y ya está hecho”, mencionó.

En esa misma rama, aseguró que normalizó su situación financiera apuntando que “ahora estoy haciendo las boletas y todo lo que se tiene que hacer. Pero ahí lo tienen, lo que querían se logró”.

Poco después, la influencer profundizó sobre su jornada, asegurando que, además de una cuota, habría realizado el pago en efectivo.

“Tuve que sacar los millones en efectivo. El banco Falabella no hace los pagos de impuestos. Ahí tenía unas lucas, pero como lo hace otro banco asociado, y en ese banco asociado no tenía plata, fui al Falabella, (porque) me iba a transferir y el sistema estaba caído”, narró.

Es por eso que “tuve que ir a caja y retirar esos millones en efectivo, andar en la calle con toda esa plata. Ahora no ando ni con mil pesos. Gracias a Dios resultó todo bien, no me pasó nada, pero yo nunca ando con efectivo”, comentó nerviosa.

“Yo sé que los del Servicio de Impuestos Internos ven mis historias, lo tengo más que claro, porque sabían toda mi vida como un seguidor más. Así que Servicios de Impuestos internos: Ya pagué mis cosas, ya aprendí. No me leseen más (sic), porque fue un tema de ignorancia, no más, a mí no me gusta tener deudas, menos aún con la ley”, añadió poco después.

Pese al pago, la influencer se mostró calma ante su situación. “La plata va y viene, se recuperará. Me dolió la guata pagar eso, pero ya me quejé toda la semana. Ya estoy en la parte de resignación y aceptación, hay que seguir el sistema”, puntualizó.

Asimismo, aseguró que ya cuenta con una empresa creada y genera boletas para constatar cada ganancia, mencionando que ahora debe “apechugar no más, se perdió un monto importante, pero ya fue”.

Respecto al monto que tenía pendiente con el SII, Naya Fácil aseguró que diferentes medios la han tratado de contactar para dar la cifra exacta que adeudaba, pero descartó compartir dicho dato.

“Hay cierta información que yo tengo que guardarme y quiero hacerlo con esto. Lo siento, pero pónganse en mi lugar. No quiero revelar el monto por mi seguridad. Ustedes saben que son muchos millones de los que estamos hablando y la gente está mala. Debo velar por mi seguridad, mi vida, mis cosas”, dijo para entonces dejar de referirse al tema en sus redes.

Si bien no ha dado una cifra exacta, la semana pasada Naya Fácil reveló que “lo que me están haciendo pagar es mucho más de 100 palos, de verdad mucho más”, aunque tampoco se desconoce si logró disminuir la cifra tras buscar otras soluciones.