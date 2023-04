Benjamín Vicuña escribió un libro que está íntegramente dedicado a la hija que tuvo junto a Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Blanca Vicuña Ardohain. Este proyecto nació de la necesidad que tuvo como padre de atravesar el duelo tras la pérdida repentina e inesperada de su niña.

En diálogo con “Implacables”, Vicuña aseguró: “Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”.

Blanquita falleció el 8 de octubre de 2012, a los seis años, producto de una falla multisistémica derivada de una neumonía hemorrágica, que la tuvo batallando por su vida durante más de una semana.

“En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, agregó el artista sobre lo que escribió.

El libro de Benjamín Vicuña está titulado “Blanca, la niña que quería volar – 10 actos para conjurar el olvido” y fue nada más y nada menos que Gabriel Rolón quien se encargó de escribir el prólogo del mismo, haciendo una profunda reflexión sobre la importancia de atravesar un duelo.

Duerme tranquila mi niña pic.twitter.com/tymvFpya — Benjamín Vicuña Luco (@benjavicunamori) September 10, 2012

¿Cuándo se estrenará el libro de Benjamín Vicuña sobre Blanquita?

Muchos se preguntan dónde y cuándo será el lanzamiento del libro de Benjamín Vicuña y para sorpresa de muchos, el actor expresó en diálogo con “Teleshow” que en primer lugar se estrenará en Chile, país que lo vio nacer.

“Primero será en Chile, el 2 y el 3 de mayo, y luego, lo haremos el 4 y el 5 en la Feria del Libro de Buenos Aires”, anticipó Vicuña sobre cómo ser llevará a cabo la presentación de su primera obra literaria.