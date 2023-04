Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña son padres de cuatro hijos, cuyos nombres comienzan con B.

Blanca (quien falleció en 2012), Bautista, Benicio y Beltrán, son los niños que la modelo y el actor bautizaron siguiendo el mismo patrón.

Muchos piensan que es el nombre del intérprete el que dio inicio a esta especie de tradición, y que la idea era que todos sus retoños compartieran la misma inicial que su padre, pero no fue así.

En conversación con María Luisa Godoy, hace un tiempo, el actor aseguró que no había nada eso y que todo había sido una coincidencia, según consignó la revista argentina Caras.

“Fue una cosa rara. Mi hija Blanca, nació un 15, igual que mi mamá, Isabel. Me acuerdo de que mi mamá estaba de viaje y me dijo que se iba a tomar un avión el 15, en el día de su cumpleaños, porque sabía que Blanquita la iba a esperar”, comentó.

“Por estas cosas de la vida, mi madre llegó justo el día 15. Le dije que quería ponerle su nombre: Isabel Margarita. Ella me dijo que no, que le pusiera el nombre de su mamá, Blanca, una señora muy linda, súper especial, muy mística y religiosa. Entonces, le pusimos Blanca… Blanquita“, recordó.

Con su segundo hijo, Bautista, la decisión pasó por la cantidad de veces que Vicuña escuchó el nombre en Argentina, que terminó gustándole.

“Empezamos una pseudo tradición que se dio sola, pero no hay nada más que eso”, expresó sobre Beltrán y Benicio.

Benjamín Vicuña y Pampita: nueva vida, nuevos nombres

Para Benjamín Vicuña, la tradición se rompió cuando fue padre junto a María Eugenia “China” Suárez, a cuyos niños llamaron Magnolia y Amancio.

Pampita, por su parte, decidió nombra a su hija con Roberto García Moritán, Ana.

Entre los nombres que sondearon para la bebé se encontraba Uma, Sofía, Mía, Ema, Paz, todos nombres cortos que no superan las 5 letras. Pero lo cierto, es que la decisión tuvo un significado más profundo.

“Fue Ana porque yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina”, comentó en su espacio en internet Pampita Online.

Hoy todos se han convertido en una gran familia y así han comenzado a vivirlo, siempre honrando la memoria de Blanquita, quien falleció a los seis años en 2012.