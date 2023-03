Marcela Vacarezza se cuadró con su marido, Rafael Araneda, tras haber sido mencionado en la investigación por el Caso Relojes, que mantiene en jaque a Tonka Tomicic y su exesposo Marco Antonio López.

Específicamente, el comunicador fue mencionado en un reportaje de Interferencia, donde dieron a conocer la declaración de un ‘lanza’ internacional, quien está ligado al caso.

“Para quienes están tan contentos de que se involucre a mi marido en este tema, aquí está la respuesta. Todo cae por su propio peso y así será”, escribió en Twitter junto a una imagen con la declaración de Araneda, negando estar involucrado.

Para quienes están tan contentos de que se involucre a mi marido en este tema aquí está la respuesta. Todo cae por su propio peso y así será. pic.twitter.com/BxGCn523oX — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) March 27, 2023

En el comentado reportaje se explican los procesos de robo y venta de las joyas, así como también la clientela de Estrella Dinamarca, una de las principales vendedoras de joyas que estaría ligada al caso.

“Me consta (que) les vende directamente joyas y relojes a diversas personas reconocidas”, habría declarado el hombre privado de libertad.

“Entre ellos puedo nombrar a Tonka Tomicic y su pareja Parived; Marcelo Ríos, el tenista; Rafael Araneda, el animador; Esteban Paredes, el jugador de fútbol; Johnny Herrera, también jugador de fútbol; y Jaime Valdés, también jugador de fútbol”, habría confesado.

En el chequeo del mencionado no se pudo encontrar imágenes de Araneda usando joyas o relojes. Según sus cercanos, el animador “no tiene interés en relojes o joyas, es un tipo austero y no usa ese tipo de cosas”.

Asimismo, la PDI afirmó al medio que no existen argumentos para ligar a Araneda con el caso. De todas formas, el portal de reportajes decidió comunicarse con el chileno radicado en Estados Unidos para referirse a su versión de los hechos a los que se le mencionó.

“No ocupo y no tengo relojes o joyas, no me interesan y está lejos de la realidad”, aseguró el comunicador.

En esa rama, el exanimador de Rojo señaló que “mentir en una investigación judicial entiendo que es un delito grave, que se denomina como perjurio, y también puede existir calumnia de quienes lo dicen o amplifiquen, por lo tanto, si es necesario, habrá que tomar las acciones judiciales de quién o quiénes intenten manchar mi honra”.

De acuerdo a Interferencia, Araneda transparentó su molestia por la filtración de la carpeta investigativa donde lo señalan y aseguró que era irresponsable publicar su mención en la declaración del privado de libertad que “inventó todo eso”.