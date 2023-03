Una suma de 500 mil dólares, algo así como cuatrocientos millones de pesos chilenos, asegura el artista urbano Standly que le habría sustraído su exmánager. Así lo dijo en una entrevista con la radio peruana La Zona.

Según un video publicado en su cuenta de TikTok, el artista dijo: “Yo creo que las personas con el dinero cambian. No sé si es el dinero o la fama, pero cambian las personas a veces. Yo quizás confié mucho porque yo soy una persona de buen corazón, entonces, a veces confío mucho en mis hermanos (amigos)“, respondió a sobre si era real que le habían robado.

“Lamentablemente, a él no sé qué le habrá pasado en su mente y me falló no más, me robó plata, pero el dinero va y viene. Yo tengo mi corazón intacto, mis ganas, mis energías, de luchar y pase lo que pase el dinero que se vaya o se pierda, se recupera”, agregó.

A esto Standly sumó que contrario al dinero, las amistades y relaciones no se recuperan, “ahí él perdió la oportunidad de su vida”, afirmó.

La respuesta del exmánager de Standly

Sin embargo, el acusado se defendió a través de Instagram, donde publicó imágenes de las planillas con los gastos efectuados con el supuesto dinero sustraído.

Nikolas Moreno, el exrepresentante del artista urbano conocido en redes sociales como Ice D, escribió: “Gracias al esfuerzo de ambos, logramos un contrato de distribución de $1 millón de dólares. Dinero que está en cuestión. Camilo Paredes (nombre de pila de Standly) me imputa injustamente de un robo de $500 mil dólares. Cada peso de ese dinero está en la cuenta pública que adjunto en este comunicado, donde se reflejan las inversiones en la carrera de Standly y los costos de su vida personal“.

A esto sumó: “Esta cuenta fue compartida con Camilo, quien sin revisarla aún mantiene y divulga calumnias. Cometí errores que debo reparar, se me dificultó el manejo de los costos de vida del artista y de su carrera musical, desembocando en una bicicleta económica que resultó en deudas a trabajadores y productores“, admitió.

Nikolas Romero agregó que incluso ha tenido que vender sus propios bienes para pagar las deudas pendientes. “Pese a que el dinero del que se me acusa robar fue todo invertido en la carrera y vida del artista, me hago responsable de mi error reconociendo y saldando los pagos pendientes”, dijo.