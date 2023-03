Carla Jara estuvo invitada al programa Buenas Noches a Todos, donde habló con Eduardo Fuentes respecto a variados temas, ligados a su vida personal.

En este sentido, la exintegrante de Mekano recordó un hito complicado de su infancia, que tiene relación con el abandono de su padre cuando ella tenía 10 años.

En este sentido, Jara indicó que realizó terapia con especialista por 16 años, con el fin de dejar aquellos días en el pasado.

“A medida de que van pasando los años, me he preocupado de hacer terapia, de perdonarlo, de entenderlo, para yo poder avanzar en mi vida. Para poder entender un poco esto, aceptarlo y desde ahí soltarlo”, indicó.

Sobre el final también reflexionó en torno a su madre, Lorena Cádiz, asegurando que en el futuro le gustaría llevar sus apellidos.

“Me encantaría cambiarme el apellido. Me gustaría llevar el nombre de mi mamá. En algún momento de la vida lo voy a hacer, para darle este regalo a mi mamá que es la que me ha sacado adelante. Ha hecho que me convierta en la mujer que soy”, comentó.

“Si bien fue muy estricta conmigo, yo le agradezco que haya sido así, porque quizás me hubiera desviado del camino”, agregó.

Hay que señalar que, a comienzos de este año, Jara sufrió uno de los momento más duros de su vida, al perder su embarazo con Francisco Kaminski.