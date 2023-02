Por varios años existió una especie de ‘rumor’ respecto a un encuentro que Daniella Chávez tuvo con Cristiano Ronaldo en Europa. La chilena confirmó esto el pasado fin de semana.

Fue a través de redes sociales que Chávez aseguró que sí existió tal momento con el aclamado jugador de fútbol.

En este sentido la ex ‘Conejita PlayBoy’ no entregó mayores detalles del hecho, aunque reveló que trató de esconderlo por mucho tiempo.

“Siempre lo negué , Invente mucho para safar de eso, Pero no puedo más! (…) No le Pongan de más, Conozco otras chicas que salieron con un 10 muy famoso de Argentina su no es el más!”, explicó.

Historia del encuentro de Daniella Chávez

De acuerdo a lo que expuso The Sun, este encuentro entre ambos habría ocurrido hace más de un década, cuando Ronaldo era jugador de Real Madrid.

En 2020 Daniella Chávez contó algunos detalles a aquel diario británico asegurando que se llevó buena impresión del delantero.

“Cris era muy tímido al principio, pero cuando tomó confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo”, indicó.

Hay que señalar que en febrero de 2022 la modelo se casó con un ingeniero llamado Ariel Gutiérrez, con quien tuvo una hija años atrás.

“Nos hemos llevado demasiado bien (…) Somos cómplices. Él es fotógrafo como ven. Me hace todas las fotos”, detalló en ese entonces en una entrevista con Martín Cárcamo.