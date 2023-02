Yerko Puchento se presentó el pasado jueves en el Casino Enjoy de Viña del Mar, donde realizó una rutina abarcando su bajada del festival y los contratiempos que ha tenido en los últimos días.

De acuerdo al medio SoyChile, junto con criticar a la organización del evento, el personaje se refirió a la situación vivida tras la confirmación de Tini en la noche del lunes 20 de febrero.

“Lo he pasado como el hoyo (sic). Dos años preparándome, te vamos a contratar artistas de tu edad, viejos, artistas viejos, sin Spotify, eso quería, gente al borde del cementerio. Y hace dos días me llamaron, me dicen se completó la parrilla, estaba feliz. Y me dicen Tini, y yo digo, ‘quien chucha es Tini’, el huevón (sic) me dice ‘Tiní que conocerla”, expuso.

“Ahí les dije, lo siento yo no voy a Viña. No fue el acuerdo, me bajo. Y me dijeron que tenía el contrato y ahí me perdí los 250 millones de pesos. Por 250 millones actuó hasta con Christell. Hoy fui a la playa y me cagaron dos gaviotas, una de oro y otra de plata”, agregó.

Show de Yerko Puchento

En otro punto del show Yerko Puchento hizo alusión a Marco Antonio López, Parived, a quien incluso comparó con el recién asumido Rey Carlos III: “cuando había trabajado ese señor”.

Según el citado medio, segundos después se desplegó en el escenario un foto del hombre. En ese momento el actor comentó: “Creo que ese huevón (sic) recomendó a Tini”.

Finalmente habló del allanamiento que se dio en la casa de López: “Se busca vivo o durmiendo”, a lo que agregó: “yo heredé el negocio, 1500 un Rolex, modelo Pamela Jiles, está rallado entero”.

Hay que señalar que, como detalló Página 7, en el inicio del show el personaje había señalado, a modo de broma, que no respetaría acuerdos de confidencialidad con Canal 13 y TVN.