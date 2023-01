El pasado viernes Gerard Piqué rompió el silencio respecto a Session #58, la canción que Shakira compuso junto a Bizarrap y donde aborda su ruptura. La instancia estuvo cargada de ironía y un troleo de parte de Sergio Kun Agüero, exfutbolista y actual streamer.

Se trató de un programa tipo live en Twich, conducido por Ibai Llanos, donde el exnovio de la cantante colombiana incluso aseguró que uniría fuerzas con Casio con miras a la King’s League.

“Un gran anuncio: Casio nos ha dado relojes. Tenemos un acuerdo con Casio, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio (…) se los digo en serio”, expresó el exBarcelona.

Asimismo, emitió otras declaraciones, en contraposición a los dichos de su expareja. “Este reloj es para toda la vida, te lo digo, es un reloj de puta (sic) madre“, aseguró.

Fue tras eso que Ibai preguntó a Piqué, en modo de broma, por qué había tomado aquella decisión: “¿Qué ha pasado, es que no me he enterado?”.

Comentario de Kun Agüero

No obstante, el exjugador prefirió guardar silencio ante situación. Por lo tanto, otro panelista preguntó a Agüero, que estaba presente en la transmisión: “Kun ¿Por qué entró Casio?”.

Ante esto el deportista argentino, con total espontaneidad y sin ningún tipo de filtro expresó: “Por la canción de Shakira”. Aquello generó carcajadas en el estudio.

Gerard Piqué anunciando que Casio será el nuevo patrocinante de la @KingsLeague y ojo a la joya del Kun Agüero al final cuando le preguntan la razón del patrocinio: "Por la canción de Shakira" pic.twitter.com/dtZacB2p2T — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) January 13, 2023

Hay que señalar que, más allá del anuncio de Piqué, no se sabe con certeza si Casio en realidad será auspiciador de la próxima King’s League.

Otra de las marcas aludidas por Shakira fue Renault y su modelo Twingo, que se refirió al tema con una breve publicación en redes sociales.