No todos fueron elogios tras el lanzamiento de la “BZRP Music Sessions #53”, la viralizada colaboración que unió al productor trasandino Bizarrap con la colombiana Shakira, quien no tuvo tapujos para referirse a su quiebre amoroso con Gerard Piqué con un arsenal de indirectas a cuesta.

En redes sociales, uno de los reparos más citados vino de parte del exdelantero guatemalteco Carlos “Pescado Ruiz”, quien cuestionó a la colombiana por los efectos que la sesión podría traer a los hijos que tuvo con el exjugador del Barcelona.

“¿Y los niños? Bien gracias. Tragando toda la cólera de la mamá. Increíble”, comentó en Twitter, en un post que se hizo viral y que apeló, incluso, a las cortes de familia.

El cantante venezolano Lasso, también entró al debate por la misma plataforma: “Yo en lo único que pienso luego de todo esto es en los hijos de Shakira y Piqué. Si ya un divorcio es lo peor que puede vivir un niño en el mundo, no me quiero imaginar como estarán las cosas post sesión de Biza. Espero estén bien”, añadió.

El usuario Martí Montferrer, @CdeCiencia, añadió: “Mi afición por el fútbol es inexistente, y nunca he conectado con la música de Shakira. Así que desde la máxima objetividad e indiferencia posibles, me apena cómo tanta gente está apoyando una conducta infantil y tóxica que roza el acoso, y el llevarlo a lo público”.

Desde el ámbito deportivo, Jorge Calabrés, jefe de Deportes del diario El Español fue más allá, apostando por un “ridículo estrepitoso”: “Shakira va camino del ridículo estrepitoso con la nueva canción. ¿Habrá pensado en algún momento que habla del padre de sus hijos? ¿Por qué carga todo su odio contra una chica anónima y que estaba soltera? La canción da bastante vergüenza ajena”.

El twicher @Elmiillor, fue un tanto más irónico: “Buena canción de Shakira, una señora resentida de 50 años tirandole beef a una chavala de 22”.

Ajena a la crítica propiamente tal, la comediante Paloma Salas compartió una reflexión al respecto: “La Shakira, con todo lo que la amo, me dio cringe, pero luego de mayor inspección, estudié mejor mis sentimientos y caí en cuenta de la verdad: me da vergüenza porque me identifica. Renovada por la revelación, planeo no llorar, sino que facturar. Soy un Ferrari. Soy un Rolex”.

Marina Esnal, @marinaesnal, periodista de los matutinos españoles La Razón y la revista Semana, añadió: “Soy fan de Shakira, ¿pero lo de su nueva letra? Ya no tanto por Piqué (que guay como terapia), sino por Clara Chía. ‘Y por eso estás con una igualita que tú… que te vaya bien con mi supuesto reemplazo’. ‘Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena’”.