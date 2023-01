La noche de este miércoles Shakira y Bizarrap (BZRP) finalmente lanzaron la esperada colaboración de la que se especuló durante esta semana. Y es que los fans de la artista ya sabían que esta nueva canción sería nada más y nada menos que una indirecta a Piqué, exesposo de la colombiana.

Fue a través de Twitter que BZRP anunció el video “ya disponible” y en cuestión de minutos sobrepasó los 3 millones de visualizaciones. Así finalmente se confirmó parte de la letra que se filtró este miércoles donde la cantante lanzaba indirectas a Piqué con ingeniosos juegos de palabras.

“Una loba como yo no está pa’ principiantes. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú“, dice Shakira en un fragmento de la canción.

“Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique“, se escucha en la letra.

Shakira lanza ‘tiradera’ a Piqué

Pero eso no es todo, puesto que a medida que avanza la canción, los versos de Shakira contra Piqué se tornan aún más específicos.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, expresa la artista.

Esta no sería la primera vez que Shakira dedica una pieza musical a su exesposo. Y es que lo hizo anteriormente con la canción “Te Felicito”, junto a Rau Alejandro; y también con “Monotonía”, donde colaboró con Ozuna.

Si bien la cantante no confirmó que estos primeros títulos fueran directamente para Piqué, de quien se separó en 2022 tras una infidelidad, las letras y el contexto hicieron que los fans asociaran directamente esta nueva música con la ruptura. Aunque ahora, queda más que claro que la nueva ‘tiradera’ de Bizarrap era para el futbolista.