La cantante colombiana Shakira se transformó rápidamente en lo más comentado en medios y redes sociales tras lanzar su colaboración con el productor Bizarrap en el BZRP Music Sessions #53, tema que destaca por ser un claro mensaje a su expareja, Gerard Piqué.

El tema se caracteriza por contar con un coro pegajoso y estar dedicada al desamor que vivió en 2022, cuando anunció su separación con el futbolista Gerard Piqué en medio de múltiples especulaciones sobre una infidelidad por parte del futbolista con Clara Chía.

Asimismo, la canción logró tener en menos de 12 horas 26 millones de visitas en Youtube, y varias partes de la letra se transformaron en Trending Toping en Twitter, así como también trajo a la palestra al músico Residente, al recordar su famosa ‘tiradera’ a J Balvin, asegurando que Shakira hizo lo mismo con su ex.

Pero, ¿qué es lo que hace la canción un tema dedicado al deportista? Es que, además de tener una letra con el claro tono post ruptura, la colombiana dedicó diferentes frases como ‘indirectas’ al padre de sus hijos, que acabaron siendo claras para todos sus oyentes.

Es por eso que, destacamos algunas de las indirectas más directas de la artista contra su expareja e incluso, dedicadas a la actual pareja del exfutbolista.

En aquella parte de la canción, la artista deja en claro la situación en la que quedó al momento de anunciar su ruptura. Para empezar, la madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, es efectivamente la actual vecina de la artista.

De acuerdo a Vanity Fair, el hogar que compartió Shakira con Piqué trata de una mansión en Ciutat Diagonal, uno de los barrios más exclusivos de Barcelona. Los padres del deportista viven en el mismo barrio aunque, de igual forma, los padres de la artista también residen en una casa anexa de la colombiana.

Respecto a las últimas dos partes de la frase, efectivamente al saber de la ruptura, la prensa española pasó días fuera del hogar de Shakira, buscando saber cómo estaba, la situación de su relación y tener la exclusiva.

En aquellas mismas fechas, la Hacienda Española acusó a la artista de fraude fiscal, con un monto aproximadamente 14.5 millones de euros (cerca de 12 mil millones de pesos chilenos). En noviembre de 2022 la artista afirmó que iría a juicio, a la vez que acusó a la entidad de estar “utilizándola” con fines ejemplarizantes.

Entre las acusaciones, se le involucra una casa con Gerard Piqué, sociedades en paraísos fiscales y no considerar a España su hogar, aunque lo era, de acuerdo a la acusación.

Luego de éxitos como Te Felicito y Monotomía, muchos usuarios en redes sociales acusaron a la artista de estar ‘vendiendo’ su dolor por la ruptura debido a que, en vez de mantener silencio, se refirió en múltiples ocasiones a su quiebre a través de su música.

La frase acabó liderando las tendencias en redes sociales, donde diversas usuarias destacaron la potencia de la frase, así como otras recordaron múltiples éxitos de artistas femeninas a base de un corazón roto.

