La animadora se refirió a la situación que vivió su hermana en el último mes, asegurando que sus dichos no tuvieron mala intención.

Diana Bolocco fue la invitada a la nueva edición de Juego Textual, donde se refirió a temas ligados a su carrera en televisión y otros más personales. En este aspecto, habló de los dichos de su hermana, Cecilia Bolocco, respectos a las mujeres que utilizan tallas grandes.

Si bien la animadora partió diciendo que prefería no opinar de su familiar, con el paso de los minutos soltó una opinión sobre aquel caso.

“Ella pidió perdón, ella misma dijo que se equivocó y creo que hay muchas lecciones que sacar respecto de lo que sucedió. Todos vamos aprendiendo de las nuevas generaciones, todos evolucionamos y todos tenemos derecho a equivocarnos y a reconocer que lo hicimos”, expresó.

“Ella solita lo dijo, hizo un live y explicó qué le había pasado. Estoy segura que lo que dijo no lo hizo con la intención de dañar a nadie”, agregó.

Por último, exrostro de Mega se refirió a las críticas que debió enfrentar la exMiss Universo en aquella oportunidad.

“Mucha gente le dijo a mi hermana cosas terribles, horribles, entonces me parece que hay una doble cara (…) Si pides respeto no puedes insultar. y a veces se provoca una carnicería, la cultura de la cancelación me parece que tenemos que revisarla”, concluyó.

Hay que señalar que Diana Bolocco se desvinculó hace algunas semana de la estación antes mencionada, luego de un paso bastante accidentado por Mucho Gusto.

“Nunca pensé en dejar abandonado mi trabajo y tirar la toalla. Pero fue un desafío muy complejo que se fue haciendo cada vez más complejo porque me pasó de todo”, aseveró.