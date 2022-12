La periodista Diana Bolocco volverá a Canal 13 durante la noche de este martes, luego de su abrupta salida de Mega el pasado 9 de diciembre, como invitada al programa de conversación Juego Textual, donde hablará de su vida personal y su carrera profesional.

Inicialmente, Bolocco recordará su arribo de Canal 13 a Mega en 2019. “Esa vez me costó mucho tomar la decisión de irme, fue brutal. Tuve sueños y pesadillas durante mucho tiempo, pero no puedo arrepentirme de una decisión que tomé conscientemente y que me hizo crecer enormemente en lo profesional”, aseguró en un adelanto.

Asimismo, también transparentó cómo sintió su paso por el canal donde animó Mucho Gusto, lamentando que originalmente la idea era estar en un espacio lúdico. Sin embargo, debido al estallido social y la pandemia, acabó animando un programa dedicado a la información.

“Nunca pensé en dejar abandonado mi trabajo y tirar la toalla. Pero fue un desafío muy complejo que se fue haciendo cada vez más complejo porque me pasó de todo”, aseveró.

De todas formas, puntualizó que “agradezco igual lo que pasó, porque el matinal me hizo crecer y es lo que me tocó, donde tenía que estar en esa etapa de mi vida”.

“Pero esa mujer no soy yo, a mí me gusta reírme, pelusear, entretener. Soy periodista de formación profesional, pero ni en mis sueños pensé en entrar a un departamento de Prensa. Creo que pastelero a tus pasteles, y lo que mejor sé hacer es la entretención. Por eso me fui a Mega, porque eso es lo que me gusta hacer”, añadió.

Asimismo, las consecuencias de realizar este tipo de programas también caló en su vida personal, asegurando que debido al hecho de realizar un matinal de este estilo, sintió que dejó de prestar atención a sí misma.

“Yo miraba a mis compañeros de Prensa y les decía ‘ustedes están acostumbrados a dar malas noticias, ¿cómo lo hacen para blindarse? Porque yo no pude’. Estar conectada 100% todo el día con la fatalidad me pasó la cuenta”, lamentó.