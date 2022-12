Aunque muchos incluso cavaron su tumba, pareciera ser que la farándula chilena no puede despedirse sin importar cuantos años pasen. Y en este 2022 nuevamente quedó al descubierto las pruebas de cómo la ‘prensa rosa’ vuelve a aparecer con fuerza en diferentes medios, tanto televisivos como escritos.

Y es que, aunque muchos despidieron el mundo farandulero con el fin de programas como Intrusos, SQP, Primer Plano, entre otros, los famosos siguieron compartiendo con sus seguidores detalles de su vida privada tanto en redes sociales como en los populares programas de entretenimiento que continuaron ofreciendo las señales de televisión.

Así, con un 2022 con temporadas nuevas de programas de conversación como La Divina Comida y Podemos Hablar, además del nacimiento de espacios como Juego Textual, Pero Con Respeto o Buenas Noches a Todos, nace la pregunta: ¿regresó la farándula en este 2022?

A esta pregunta, los periodistas Cecilia Gutiérrez y Michael Roldán, además del comunicador Sergio Rojas, aseguraron a BioBioChile que, para que la farándula vuelva, habría necesitado desaparecer en primer lugar.

“Creo que la farándula no ha dejado de estar, prueba de ello son los portales de internet. Incluso en páginas de noticias, siempre las notas más leídas son de espectáculos o farándula”, destaca Gutiérrez, apuntando a que si bien hubo un cese en televisión, la ‘prensa rosa’ continuó bajo el ojo chileno.

“Lo que pasa es que la gente asumió que había parado porque no siguió en televisión. De hecho, me pareció raro que dijeran que había revivido la farándula con lo de Anita Alvarado y Daniela Aránguiz, porque la farándula siempre estuvo presente”, añade.

Asimismo, Rojas defiende que el género seguirá presente porque “siguen existiendo los engaños, el sexo, los triángulos amorosos, las fiestas, y eso nunca va a dejar de existir. Con los lives se pudo reflotar una farándula que estaba escondida”.

El declive de un género

De acuerdo a Rojas, “en algún momento le tomaron miedo a la palabra ‘farándula’, y lo empezaron a disfrazar de entretención, pero siempre ha sido farándula. Ha ido mutando un poco y es más entretenida, creo que en un sentido es más inteligente”.

Lo mismo opina Roldán, quien asegura que, si bien jamás bajó el interés por estos temas, la farándula siempre fue el “placer culposo” de los chilenos, y que, tras años de renegarla, poco a poco la gente vuelve a mostrarse abiertamente interesada por los tópicos.

“En Chile, y creo que en especial la generación de los treintones, somos súper culposos, nos criamos con mucha culpa y etiqueta. Entonces llegó un minuto en el que si tú veías farándula y te gustaba, de inmediato se asumía que no eras sujeto de otro interés: no te interesaban los problemas sociales, la escritura de la nueva constitución ni el estallido social”, explica.

“Ahora me da la sensación de que podemos asumir que podemos ver farándula, reír y disfrutarla sin culpa, porque eso no significa que no me interesen los problemas país o que quiera salir a marchar en la tarde por educación igualitaria y de calidad”, menciona Roldán.

“La farándula siempre va a ser un placer culpable. Pero sí, la gente asume más que le gusta porque lo justifica, porque dicen ‘es que lo hemos pasado tan mal, uno ve tele y ve puras malas noticias’ entonces es una vía de escape, aunque siempre ha sido transversal”, destaca la panelista de Zona de Estrellas.

Lo mismo explicó el actual panelista de Mucho Gusto Andrés Caniulef en noviembre de este año, donde confirmó que el espectáculo llegaba “con más fuerza”.

“Es cierto que la televisión cumplió un rol fundamental en épocas complejas, y ahora también está retomando parte de su tarea, que es la de acompañar con cariño, con simpatía y con armonía. El espectáculo te brinda eso”, aseguró entonces.

2022: el año en que la farándula volvió a la palestra

A poco más de 3 años desde el fin de Intrusos, los comunicadores destacan que aunque siempre estuvo presente, el aumento de los temas faranduleros se basó en el relajo editorial: tras años de estar pendientes del estallido social, un proceso constituyente y una pandemia, la gente vuelve a buscar entretención.

“Se notó más ahora porque la pauta se relajó un poco. Pero si tú te fijas, en 2019 no dejó de existir la farándula. Me Late no se dejó de transmitir en el estallido social ni en la pandemia. Yo hacía lives en plena pandemia, entonces existía en un plano menor, pero ahora tomó más relevancia”, destaca Gutiérrez.

Asimismo, la panelista de Zona de Estrellas apunta además que “volvió la farándula más selecta, porque en realidad esta murió un poco cuando aparecieron esos personajes que inventaban tongos y hacían lo que fuera por aparecer en televisión, entonces, como ahora quedaron los verdaderos famosos, la farándula volvió a tener un nivel”.

“Claro, ahora está concentrado en las celebridades, que tienen más atractivo porque sus vidas son atractivas con estos brillos, estos lujos. La cosa es que el periodismo dejó de hacer un ejercicio que era ir donde ellos carreteaban, pero hoy también los famosos se atreven mucho más”, explica por su parte Rojas.

“O sea, que ayer Daniela Nicolás y el Palomo se enfrentaran a su actual casa televisiva, por lo que ellos consideraban un despido injustificado, siendo que van a dejar de estar al aire desde el viernes, era impensado”, destaca.

“En el fondo todo lo disfrazaron de entretención. Incluso pudimos ver a Jean Philippe, que no le gusta para nada la farándula, entrevistando a Raquel Argandoña sobre su situación familiar”, recuerda.

De igual forma, destaca que “La Divina Comida también habla de temas faranduleros, pero todo lo transformaron en un show. Podemos Hablar viene siendo un Primer Plano Reloaded, porque aunque el mono se vista de seda, mono queda”.

“Ahora es una farándula en primera persona. Antes eran otros hablando de la vida de terceros y ahora son los propios famosos hablando de sus vidas. PH es un programa de farándula, La Divina Comida es un programa de farándula, donde la gente muestra su intimidad”, explica Gutiérrez.

“Y la lista continua con Buenas Noches a Todos, De Tú a Tú, el programa de Cecilia Bolocco donde los famosos muestran a sus mamás. Está presente en otra forma, porque los famosos se dieron cuenta de que era súper rentable”, añade.

“La farándula está más viva que nunca. La cosa es que la televisión comenzó a verla mal, pero a la gente le encantan los cahuines de quien está con quien, quién miró a quién, es parte del ser humano. Si un ser humano dice que no es cahuinero, no es humano”, bromea Rojas.

Un interés eterno

Para Roldán, la farándula jamás ha disminuido en su número de adeptos, ni siquiera cuando Intrusos llegó a su fin.”A mí me pasó que cuando acabó, todo el mundo decía ‘que vuelva, que vuelva’, porque son de interés de la gente, hay mucho fanático de la farándula culposo”, explica.

“La farándula es un fenómeno sociológico y creo que, como tal, hay que estudiarlo de distintas áreas. Ahora como tal estamos saliendo de esta generación llena de etiquetas sobre a quién amas, qué ves, lo que haces o consumes, entonces existió un minuto donde si veías farándula, eras una persona que evadías la realidad”, añade.

“Si la farándula vuelve al sitial que tuvo, me parece fantástico. No se trata de irnos al otro extremo, donde haya una programación donde esté en todas partes todo el día, porque tampoco nos gustaría que se olviden de otros temas, pero hay que tener un equilibrio”, destacó.

Asimismo, explica que actualmente “se está haciendo mucha farándula en redes sociales. Y esas son las nuevas generaciones. Ahora no me significa que sea una persona vacía si me gusta la farándula y, recién en 2022, está llegando una especie de equilibrio donde puedes ser un sujeto con intereses sociales y también puedo disfrutar un live de la Anita Alvarado”.