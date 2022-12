Willy Sabor es el invitado que tendrá el capítulo de esta noche de Juego Textual. En el espacio el comediante hablará, y se emocionará, al contar la historia de su padre, quien tiene 84 años y vive con una enfermedad degenerativa.

En este sentido, el exintegrante de Morandé con Compañía sostuvo que se progenitor, llamado Carlos González, ha ido perdiendo algunas capacidades con el paso del tiempo. “Está enfermo, tiene demencia vascular. Ya no está, lo echo de menos”, indicó.

Sin ir más lejos, el artista sostuvo que en el último tiempo ha vivido momentos complejos con su papá, quien se ha perdido en algunas ocasiones.

“Fue duro. Veo ese cambio cuando ya se bajaba del auto y no sabía dónde estaba, perdido. Una vez se me perdió en un mall. La primera vez fue terrible, se me perdió todo un día. Todos me decían, me llamaban y me decían que lo vieron caminando solo, perdido”, expuso entre lágrimas.

Asimismo, Willy Sabor sostuvo que todo esto empezó cuando Carlos fue diagnosticado con trombosis ocular, enfermedad por la que debió ser operado. Posteriormente su forma de ser cambió.

“Andábamos para todos lados juntos. Yo hacía radio con mi papá sentado al lado todos los días. Almorzábamos juntos y él siempre sentado al lado mío”, señaló.

“Ahora está viviendo en un lugar donde lo están cuidando mucho (…) cuando lo voy a ver algunas veces soy su hermano, la última vez que fui sí me reconoció como su hijo”, cerró.

En la instancia Willy tanbién hablará del tiempo cuando fue descubierto por Daniel Sagüez y Felipe Camiroaga, quienes lo llevaron por primera vez a la televisión.

“Partí cantando en pubs en San Damián, iba el Huevito Sagüés y Felipe Camiroaga a verme. A Felipe le gustaba mucho cómo yo cantaba, yo le regalaba mis discos, se sabía mis canciones”, concluyó.