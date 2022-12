La exchica Mekano Daniela Aránguiz no se quedó atrás y decidió responder a Anita Alvarado acusándola de robo, luego de que la “Gueisha Chilena” realizara un live para hablar del romance que tuvo su hija, Angie, con el futbolista Jorge Valdivia.

A través de sus historias de Instagram, Aránguiz compartió en sus historias un post respecto a que la transmisión de Alvarado había superado las 80 mil personas, a lo que reaccionó a poner un emoji de excremento en la cara de Alvarado.

“¿Por qué no habla de los abuelitos (a los) que les robó toda su jubilación?”, escribió Aránguiz.

Hasta el momento, Alvarado no se ha referido a lo publicado por Aránguiz, sin embargo, la propia Alvarado llamó a Aránguiz a “pelear con tu marido, él es el que te falta el respeto”.

“Tú debes cuidarte… Intenta no hablar nunca más de mí, porque te va a salir muy caro”, cerró entonces.

Los dichos de Anita Alvarado contra Daniela Aránguiz

Durante la tarde de este domingo, Alvarado realizó un live donde se refirió en duros términos a Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

“¿Crees que con plata eres más grande, más mujer? ¿Por qué tienes dinero? Da gracias a Dios, mujer, de que tienes una buena vida”, afirmó Alvarado, para luego rectificarse.

“Pero (en realidad) no tienes una buena vida, tienes dinero, y eres tremendamente infeliz, porque a una mujer que la engañan así y todo el país sabe… que lata”, dijo.

Asimismo, criticó a la exmodelo, asegurando que esta no era bien recibida en canales de televisión, asimismo, criticó su propia actitud, apuntando que “no eres graciosa, no eres entretenida, no eres linda, eres agrandada, tan patética”.

“Por favor, deja de tratar mal a la gente, a las mujeres, a tus compañeras y deja de andar pidiendo rebajas. A todos los negocios que vas andas pidiendo rebajas… No seas miserable”, continuó.

De todas formas, sus declaraciones más potentes ocurrió cuando confirmó también que Valdivia sí tuvo un romance con Angie, específicamente, cuando ella tenía 17 años.

“Yo conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada… Llegaba en taxi a la casa. En el condominio lo conocían todos”, relató, asegurando además que Valdivia “estaba absolutamente enamorado”, y que le rogaba Angie no acabar con la relación.

“Ellos andaban. Tu suegro me dijo que no terminaran. Daniela, a ti te iban a dejar… no está enamorado de ti”, afirmó.