Cecilia Bolocco tuvo ayer un extenso live a través de su canal de Instagram, donde se dirigió a sus seguidoras a dos semanas de la polémica que vivió debido a sus dichos sobre tallas de ropa y alimentación. Recientemente, la exreina de belleza tuvo un particular gesto.

Durante la transmisión Bolocco presentó algunas prendas en tallas XL, con el objetivo de acercar su línea de ropa a más personas y regalar algunas.

“Hoy les voy a regalar unos vestidos extra large italianos, para que no me reten más. Se los voy a mostrar. Los tenía en mi talla, pero ahora pedí en extra large, tengo en tres colores. Este rayadito maravilloso, es un azul como cobalto, muy bonito”, expuso.

“Tiene un corte maravilloso para que no sea una carpa, para que te veas linda y estilizada. Tiene también unos tajos al costado (…) Para todas mis gorditas preciosas de mi corazón, para que no me vuelvan a decir tonteras de que no las quiero”, agregó.

Hay que señalar que, en la oportunidad, Bolocco expuso que deberá realizar cambios en su estilo de vida, debido a malos resultados que obtuvo en sus exámenes de salud.

“Esta (prenda) es talla S. Yo soy talla 38 y era 36, pero he comido muchos chocolates. Entre paréntesis, dejé de ser vegana, porque me hice unos exámenes y me salieron mal”, expresó en la oportunidad.

“Todos mis exámenes salieron mal y ahora me toco y me salen moretones. Entonces volví a comer poquito, pollo, pavo y pescado, eso es todo (…) Esto es para ver si tengo más energía, porque andaba muy decaída”, agregó.