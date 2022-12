El pasado martes, a través de un live de Instagram, Cecilia Bolocco preocupó a sus seguidores al hablar de complicaciones de salud que ha tenido en el último tiempo. En concreto, la diseñadora se sometió a exámenes de salud y los resultados no fueron los esperados.

De acuerdo a lo expuesto por Página 7, Bolocco se sinceró respecto a esto cuando mostraba una de las prendas de su línea de ropa.

Asimismo, afirmó que dejó el veganismo debido a dificultades que vivió durante los últimos meses.

“Esta (prenda) es talla S. Yo soy talla 38 y era 36, pero he comido muchos chocolates. Entre paréntesis, dejé de ser vegana, porque me hice unos exámenes y me salieron mal”, expresó.

“Todos mis exámenes salieron mal y ahora me toco y me salen moretones. Entonces volví a comer poquito, pollo, pavo y pescado, eso es todo (…) Esto es para ver si tengo más energía, porque andaba muy decaída”, agregó.

Dichos de Cecilia Bolocco

Hay que señalar que, hace algunas semanas, la exMiss Universo generó polémica a raíz de dichos relativos a las tallas femeninas y la alimentación. En ese entonces se disculpó públicamente.

“Y si alguien lo malentendió y si alguien se ofendió con lo que yo dije pido realmente, y desde el corazón, disculpas, porque no fue mi intención“, afirmó.

Así mismo, reiteró que no había sido su intención hacer sentir mal a otras personas, asegurando que siempre intentaba emitir comentarios positivos.

“Jamás sería mi intención herir, denostar o hacer sufrir a alguien. Jamás, jamás. Yo procuro solo abrir mi boca para decir cosas positivas“, concluyó.