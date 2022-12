El pasado lunes Natalia Isabel Rodríguez, conocida en Chile como ‘Arenita’, preocupó a sus seguidores debido a una publicación en redes sociales, donde había confirmado que fue operada de urgencia debido a un problema de salud.

Hace algunas horas la ex integrante de Yingo, que actualmente reside en Dinamarca, reveló que sufrió un embarazo ectópico, por lo que debieron remover una de sus trompas de falopio.

“Bueno, después del ‘cliffhanger’ que dejé ayer, ahora que me siento un poquito mejor les puedo contar. Ayer me hospitalizaron porque tuve un embarazo ectópico, es cuando el óvulo fecundado queda atrapado en la trompa de falopio”, expresó.

“Tenían que remover mi trompa de falopio derecha, porque estaba en riesgo mi vida. Me dio penita cuando me dijeron, pero no tenía otra opción que aceptar la ayuda”, agregó.

Problemas en embarazo de ‘Arenita’

Tal como señaló la influencer, un embarazo ectópico es cuando un óvulo fecundado no logra implantarse en el útero femenino, por lo que se desarrolla en otros tejidos, generalmente la trompa de falopio.

De acuerdo a César Sandoval, ginecólogo de Clínica Alemana, casi el 100% de estos embarazos ponen en riesgo la vida de las madres.

“Una condición de este tipo no se puede dejar evolucionar espontáneamente, porque más del 90% de los embarazos ectópicos se complican, lo que pone en riesgo la vida de la madre sin posibilidad de sobrevida del embrión”, expuso.

“Las pacientes que han tenido algún episodio de inflamación pelviana aguda y que hayan quedado con secuelas en sus trompas como adherencias intraperitoneales tienen mayor riesgo de hacer embarazos tubarios”, agregó.

En este sentido, los especialistas detallan que la mejor forma de detectar un embarazo de este tipo es a través de una ecografía transvaginal.