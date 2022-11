El pasado domingo Mauricio Medina, comediante conocido en Chile como ‘El Indio’, confirmó que dio por finalizada su carrera debido a los problemas de salud. En la instancia reconoció, además, que no volverá a ser parte de Dinamita Show.

A través de un live en Instagram, el humorista indicó que realizará algunos show durante diciembre y, posteriormente, cerrará su vida como artista.

“Tengo un par de show más, pero le anuncio mi retiro a todos. Me voy a retirar de hacer humor para vivir mi vida un poco más tranquila, no tan estresado, y voy a cambiar de aire, así que vamos a fijar una fecha de despedida, de hacer el show que estamos haciendo ahora”, indicó.

“El 2 de diciembre tengo trabajo, a fines de diciembre también tengo peguita. La gente que quiere contratarme ni un problema. De la cabeza estoy bien, tengo buen repertorio. De todas maneras, para palear mis gastos, yo no quiero que me hagan un beneficio ni nada de eso, sino que quiero hacer una rifa”, agregó.

Por otro lado, El Indio descartó por completo volver a realizar espectáculos con su excompañero Paul Vásquez, lanzando incluso algunas críticas hacia él.

“Me retiro por hartas cosas: primero, porque la prensa no fue muy respetuosa conmigo. Y para que no pregunten más: no voy a volver con el Flaco. Y también para que vean lo que yo hago solo”, comentó.

“El Flaco nos acusó falsamente de un montón de cosas que eran mentira y eso no lo es grave, lo grave es que haya levantado la voz en mi casa, estando mi señora y mi hija ahí. Y eso no se lo voy a perdonar”, añadió.

Hay que señalar que, la semana pasada, Mauricio Medina, había señalado que sufrió la amputación de un dedo del pie, debido a la gravedad de su diabetes.