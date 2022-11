El humorista indicó que se encuentra recuperándose en el hospital. Aseguró que no dará entrevistas al respecto.

El pasado martes Mauricio Medina, conocido por su personaje ‘El Indio’ en Dinamita Show, generó preocupación entre sus seguidores al reconocer que sufrió la amputación de un dedo del pie debido al avance de su diabetes.

“Desde hace una semana estoy pasando una situación muy compleja, la cual tiene muy preocupada a mi familia y a mí muy triste. Hoy decidí contarlo porque se que pronto va a llegar a sus oídos y prefiero que sea de mi boca. Hace cuatro días que estoy hospitalizado producto de la amputación de uno de mis dedos del pie”, indicó.

“Decidí contarlo, no para que sientan pena, ni para pedirles dinero, solo con la intención de que tomen conciencia de lo delicado e importante que es el cuidado y prevención de esta silenciosa enfermedad (diabetes)”, agregó.

En este sentido el comediante indicó que no dará entrevistas por esta situación, asegurando que la evolución ha sido positiva.

“Quiero agradecer a todos por la preocupación y los llamados, les informo que mi dedo amputado ha ido evolucionando muy bien y que agradezco todos lo cuidados brindados por todo el equipo del hospital El Pino. Y también a mis colegas que en su momento me llamaron gracias de todo corazón”, aseveró.

Hay que señalar que, en 2020, Mauricio Medina había vivido una crisis debido al avance de la enfermedad. En ese entonces necesitó el apoyo de una silla de ruedas para caminar.

“Al principio uno siempre reniega de estar en silla de ruedas, pero es parte del cuidado. No me queda otra porque no puedo caminar”, detalló en una entrevista.

“Los diabéticos somos mentirosos. Yo me engañaba a mí mismo y mira cómo terminé. No es una buena idea”, concluyó.