En la pasada edición de Zona de Estrellas Daniela Aránguiz reveló una desconocida anécdota que tuvo con Bad Bunny hace tres años, cuando el cantante se presentó por primera vez en el Festival de Viña del Mar. La modelo aseguró que ambos compartieron varias miradas.

A aquel espectáculo Aránguiz asistió como parte del programa Maldita Moda de Chilevisión y acompañada por su, en ese entonces, esposo: Jorge Valdivia.

“Yo me acuerdo que fui al Festival de Viña a ver a Bad Bunny, yo andaba con unos pantalones brillantes y Bad Bunny me miraba, y yo lo miraba, y después me mandaron a decir si yo quería ir al camarín”, expresó.

En este sentido, la panelista de TV sostuvo que al final del concierto se le acercó un miembro del staff de Bad Bunny, quien le dijo que alguien la quería conocer en uno de los camarines.

Invitación de Bad Bunny a Daniela Aránguiz

“¿Quieres ir al camarín?, parece que te quieren conocer”, le habría expresado en ese entonces, situación que ella rechazó.

“Yo trabajaba en ese canal, en Maldita Moda, y hacíamos un especial del Festival de Viña (…) Yo estaba con Farkas al lado y con Jorge al otro”, agregó.

Sobre el final, y luego de ser consultada a modo de broma por un compañero, la modelo aseguró entre risas que se arrepentía de no haber aceptado la invitación del puertorriqueño.

Hay que señalar que hace algunos días Daniela Aránguiz confirmó que se había separado del futbolista Jorge Valdivia, luego de una década de matrimonio.

“Yo di toda mi vida por este matrimonio. Siempre lo puse a él primero que a mí, y ahora no (…) Una ama tanto que se olvida de amarse a una misma, y creo que es momento que yo necesito de amarme, valorarme y que me valoren como mujer”, expresó en PH.