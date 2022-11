Cuando el reloj se acercaba a las 02:00 horas el comediante, conocido como el Pececillo, se subió al escenario del Teatro Teletón para ofrecer un show que bordeó los 20 minutos.

El artista dio inicio a su espectáculo al ritmo de Bad Bunny, bromeando con los shows del propio “conejo malo” y Dua Lipa.

“Me fue muy bien gracias a Dios en el Festival de Viña, pero siempre está el riesgo que te vayan a pifiar”, comenzó señalando. “Tenía temor de que me pifiaran pero tenía todo un plan: si me pifiaban, me iba a hacer el desmayado. Y si ya la pifia era inmanejable, iba a usar una gillete como el Cóndor Rojas”, remató, desatando las primeras risas.

Posteriormente, Avello preguntó al público si se le entendía lo que decía, ya que aseguró que cuando se ponía nervioso le costaba hablar bien. “De hecho una vez fue Marcianeke a verme y cuando terminé me dijo ‘Hermano, no se te entendió nada’. O algo así porque yo tampoco le entendí muy bien”, mencionó.

“Estoy entre los 40 años y la muerte (…) Nunca pensé ser un cuarentón con pitillos”, exclamó, a su vez, el expanelista de SQP.

Avello concluyó su rutina saludándose amistosamente con Eduardo Fuentes, animador con quien ha compartido en diversas oportunidades. “Ya en nuestra madurez nos volvemos a encontrar”, lanzó el humorista luego de enfundarse en un abrazo con el conductor.

A continuación te dejamos con la rutina completa de Felipe Avello en la Teletón 2022.



Revisa algunas de las reacciones que dejó la rutina del comediante en Twitter, red social en la que muchos bromearon con su atuendo, el que les hizo recordar a Marco Antonio Solís.

En que momento Felipe Avello pasó a ser Marco Antonio Solis? 🤔 #Teleton2022 pic.twitter.com/i6xzLGiuvl — Yeni lvs Tae •᷄ʚ•᷅ (@dimpledeharry) November 5, 2022

Estuvo bueno Felipe Avello pic.twitter.com/rTc8qUOUA3 — Kata (@KattyKramos) November 5, 2022

#Teleton2022 Una persona me avisa que Felipe Avello ya estuvo en el escenario de la TELETÓN, pero no es cierto al que ví salir fue a Marco Antonio Solis.. pic.twitter.com/3tFRogVTvL — Sebastian (@rupamois) November 5, 2022

Antes de desmayarse Felipe Avello. pic.twitter.com/r7w5doE0lh — Ronald (@roroyadi) November 5, 2022

Aqui terminando de ver la rutina de Felipe Avello, y me llama la atención que se parezca a un tal Marco Antonio Solis… #Teleton2022 pic.twitter.com/TpzaDHbPNZ — Tobías 🍂 (@tobitop_) November 5, 2022