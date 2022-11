La cantante nacional Kathy Orellana reapareció en sus redes sociales, confirmando que en las últimas semanas estuvo hospitalizada. En la instancia no ahondó en detalles del caso, y se limitó a agradecer las muestras de cariño.

Asimismo, Orellana indicó que llevó a cabo su primer evento musical luego de haber dejado el centro médico donde permaneció internada.

“Yo sé que he estado muy desaparecida de mis redes sociales, por motivos de salud estuve hospitalizada. Sí, es cierto. Hoy (ayer), gracias a Dios, fui a mi primer evento. Hace mucho tiempo que no canto. Muchas gracias a todos quienes se han preocupado por mí”, expuso.

Sobre el final agregó otra frase: “Lo que no te mata, te hace más fuerte (…) Agradecida de tanto cariño. Resiliencia. Mejorando cada día”.

Hay que señala que, meses atrás, Kathy Orellana había preocupado a sus seguidores tras compartir videos donde se le veía un comportamiento errático y labilidad emocional.

“Estoy hecha mierda (sic) No importa, pero ya me paro. Esa la huevada (sic) que quería explicarles, me paro”, explicó en esa oportunidad.

Por otro lado, semanas después la exintegrante de Rojo confirmó que estaba en proceso de terapia en el Centro de Rehabilitación Contradicción, de Daniel Fuenzalida.

En ese entonces aprovechó de agradecer al animador por las gestiones que realizó.

Asimismo, desde 2021 la cantante se encuentra luchando por recuperar la tuición de su hijo, la cual hasta ese entonces estaba en manos de su madre (abuela del menor).

“Hasta el momento mi madre es la cuidadora oficial. Mi relación con ella es buena, pero siempre va a estar asustada y al tanto de que su nieto esté en buenas manos“, explicó hace un año.