La exmodelo Romina Sáez continúa sufriendo las consecuencias de una violenta golpiza de la que fue víctima tras un conflicto con sus arrendatarios en marzo pasado.

De acuerdo a la madre de Sáez, Margarita Valcarce, la exchica Mekano está grave y mantiene problemas en uno de sus ojos.

“Esto empezó como al mes del problema que tuvo, de las fracturas que tenía ella entre la nariz y el pómulo”, explicó a La Cuarta.

“Le quedó algo que le comenzó a dañar el ojo. Pensábamos que era una alergia, fuimos al médico, nunca le hicieron examen, pero resulta que después empezó a botar materia“, relató.

“La llevamos tres veces a la urgencia, pero nunca la mandaron a hacer examen”, acusó.

La mismo modelo explicó hace algunas semanas que “la fractura en mi cara se desplazó causando problemas al globo ocular graves”.

La familia se asustó aún más cuando Romina despertó con materia en el rostro “y su cara estaba llena de sangre”. “Fuimos a la posta y ahí una persona amiga me la llevó al consultorio y del consultorio la derivaron al (hospital) Salvador”, agregó.

La modelo fue operada hace dos semanas para controlar la infección y salvar su ojo, sin embargo, su estado obligó a que tuviese que ser internada nuevamente días después de ser dada de alta.

Margarita asegura que Romina se ha sometido a tres scanner, además de un tratamiento con antibióticos. “Cuando le hicieron el scanner hace tres días vieron que estaba la escoba”, aseveró la preocupada madre.

“La doctora me dijo que ‘es delicado’, que hay que estar atentos. Ella lloraba todos los días, me decía ‘mamá, mira la cantidad, no vaya a ser algo malo’”, confesó.

Romina no estaba al tanto de la gravedad de su situación, de la cual se enteró apenas hace unas horas.

El ataque a Romina Sáez

En marzo pasado, Romina Sáez fue atacada afuera de la casa que arrendaba, hasta donde había llegado para exigir que le devolvieran su propiedad luego de varios meses de atraso en el arriendo.

En el lugar, recibió golpes que la dejaron con serias lesiones en su cabeza y con dos paros cardiorrespiratorios.

Según contó su madre en ese momento, la mujer fue agredida con patadas y combos por mujeres y un hombre.

“El sujeto se mete entre medio para pegarle en el pecho con la puerta también, Romina se trató de parar y viene el individuo para darle un combo tremendo. Jamás había visto que le pegaran a una mujer de esa forma”, recordó tras el hecho.

Los golpes continuaron e incluso Margarita acusó que su hija fue agredida con un bate. “El tipo estaba tan agresivo que empezó a decir ‘quien se acerque lo voy a matar’”, añadió.

Querella por “homicidio frustrado”

Según narró la madre de Romina Sáez, los responsables “están escondidos” y no se han presentado a declarar tras ser citados por la justicia.

Hace algunas semanas, Sáez explicó que interpuso una querella por el delito de “homicidio frustrado”.

“El Fiscal solo quería cerrar la causa (cosa que no me extraña, es decir no hacen su pega), proponiendo como salida alternativa DISCULPAS MUTUAS!!… Osea yo???…. Tenía que pedir disculpas a este tipo y su cómplice por casi haberme matado?? (sic)”, sentenció.

“Eso me deja claro que la justicia en este país está muy lejos de ser lo que yo realmente creía, es terrible ver gente que no tiene la fortuna que yo tengo de tener un abogado exelente”, continuó.

“Gente que debe guardar su dolor por no poder pagar un abogado y los delicuentes con defensor gratis???… Los errores graves de jueces de dar libertad a delicuentes que reinciden, en fin, quien me hizo esto está suelto así como muchos delincuentes a debido a NUESTRA JUSTICIA!!!!”, cerró.