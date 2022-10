La modelo chilena Camila Mainz, conocida por participar en el reality show 1810 (Canal 13), sorprendió en sus redes sociales al publicar un video donde su rostro es proyectado en las pantallas de Times Square, en Nueva York.

Si bien ha pasado más de una década desde el fin del programa, la también periodista decidió hacer un cambio en su vida y dedicarse su carrera a una de sus mayores pasiones: la moda.

“Desde muy pequeña comencé en el modelaje. Mi primera portada la hice cuando tenía 15 años y me gustó”, recordó Mainz en conversación BioBioChile.

“Cuando estuve en el reality, me di cuenta de que no me gustaba mucho la farándula, pero sí la moda y los medios de comunicación. Por eso, ingresé a estudiar Periodismo y al mismo tiempo trabajar como modelo en la industria del entretenimiento”, aseguró.

Camila Mainz y su carrera en la moda

La exparticipante de 1810 dejó su vida en Chile y decidió incursionar en la moda, pero esta vez en el extranjero. “Mi vida cambió cuando decidí irme a Estados Unidos, mi idea era trabajar a tiempo completo como comunicadora”, comentó.

“Llegué en septiembre y me di cuenta de que exista todo el mundo de los Fashion Week. Me animé y conseguí mi primer desfile en la Semana de la Moda con Agatha Ruiz de la Prada. Me enamoré de este mundo y decidí no parar hasta posicionarme en la industria de la moda”, explicó.

Desde entonces, su carrera en el modelaje ha ido escalando cada vez más y le ha permitido viajar por diferentes países luciéndose en las pasarelas de renombrados diseñadores.

Este año, su recorrido inicio en la Gran Manzana con presentaciones en el NY Fashion Week, donde desfiló para Isabel Original y Sheyla Medrano, participando también en ART Fashion para Paris Rodrigues, Runway 7 fashion y como parte del Fashion Designer Of Latin America.

En la pasarela, caminó para la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, además de la diseñadora peruana Elizabeth Muñoz y para la marca italiana Yosmany Larrea.

Su trabajo la llevó a París, donde trabajo con el diseñador libanés Edward Arsouni. Además de seguir con la grabación de su “Fashion week Tour”, donde muestra cómo se viven las diferentes semanas de la moda a través de entrevistas, backstages y pasarelas.

Desde Francia, se preparó para ir a Madrid (España) para ser parte de la segunda edición de “Sprint Color”, evento que tuvo como invitada especial a la diseñadora dominicana Giannina Azar.

De vuelta en New York, Camila trabajó como anfitriona de Meta Couture, luciendo diseños de Valda Rainey y Sylnavia.

Su rostro en Times Square

Recientemente, la modelo chilena sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir registro de ella en las mundialmente conocidas pantallas de Times Square en Nueva York.

Se trata de un video de 30 segundos que se proyectó dos veces por hora durante todo un día. En el registro se ve a la modelo posando junto a su nombre, cuya ejecución audiovisual estuvo a cargo de Dan Entertainment. “Ellos se acercaron a mí y yo por supuesto que acepté”, contó Mainz.

“La verdad es muy gratificante. Todo salió muy bien: los brillos, colores, imágenes. La puesta en escena es un verdadero show de pantallas. Me encantó porque es una forma de decirle al mundo quien soy y lo que estoy haciendo”, expresó.

“Esto marca un hito en mi carrera y la verdad es que estoy feliz de haberlo hecho. Será la primera de muchas más. Seguiré posicionándome en esta industria como básicamente una artista.