A través de su cuenta de Instagram, el periodista de TVN desmintió los rumores que lo vinculan al fin del programa 'Me Late', mismo espacio en el que hace unos días su ex esposa habló sobre la disputa legal que ambos enfrentan por el no pago de gastos básicos y pensión alimenticia.

Este domingo el periodista Iván Núñez publicó un tajante mensaje en su cuenta de Instagram refiriéndose a los rumores que lo vinculan con el fin del programa de TV+ Me Late y las amenazas que ha recibido respecto a las declaraciones de su ex esposa, Marlene de la Fuente.

En el post, el conductor de noticias afirmó que no tiene ninguna responsabilidad con lo acontecido recientemente con el programa de farándula que animaba Daniel Fuenzalida, mismo en el que hace unos días De la Fuente reveló detalles sobre la disputa familiar que enfrenta con Núñez.

“Gente: paren de odiar. Estamos creando una sociedad tóxica y enfermiza. He leído al principio con algo de nervios y luego con estupor cómo se me vincula al cierre de un programa de un canal en el que no trabajo. No conozco a quien dirige TV+ ni a sus ejecutivos. Ni mucho menos a sus dueños. No tengo nada que ver con eso“, escribió el rostro de TVN.

“Vincularme al despido de un equipo es vil y cobarde. Si tuviera ese poder, habría evitado que expusieran a mis hijos o se difundieran mentiras sobre mi separación. Espero sinceramente que los responsables de esta decisión sean claros sobre los motivos de la misma“, declaró el comunicador.

Asimismo, Iván Núñez informó que en las últimas horas he recibido incluso amenazas que han afectado su salud mental.

Disputa entre Iván Núñez y Marlene de la Fuente

En su mensaje, el periodista emitió declaraciones en torno al conflicto legal que tiene por el supuesto no pago de los servicios básicos del hogar, la colegiatura y salud de sus hijos con De la Fuente, así como la pensión alimenticia de los menores.

“Dado que la campaña de mentiras ha continuado dejo los depósitos judiciales de los últimos 3 meses y una foto de la casa supuestamente indigna en que viven mis hijos. Lo hago porque parece que hay gente dispuesta a mentir, sin medir las consecuencias“, mencionó.

El conductor de noticias adjunto fotografías de la vivienda en que residen su ex pareja e hijos, además de un registro de transferencias de la pensión alimenticia hechas a De la Fuente.

“Cómo pueden ver la pensión que SI se paga es cercana a los 3 millones de pesos, más la casa, Isapres, cuentas y lo ya detallado. No se trata de una situación de indefensión y creer eso demuestra una profunda desconexión con la realidad”, aseveró.

Adicionalmente, el comunicador explicó que existen tres propiedades, de las cuales dos compró siendo soltero, pagadas íntegramente por él y que “fueron traspasadas de forma ilegítima a la mamá de mi ex señora”.

“Esos antecedentes están un juicio civil que sigue avanzando. Esa es la real motivación de esta ola de ataques: la avaricia y la acumulación de bienes”, reveló el conductor de noticias.

“Lamento lo de TV+ a nivel humano y espero logren empezar de nuevo como miles de chilenos que hemos enfrentado un despido alguna vez”, concluyó Núñez.

Revisa las declaraciones del periodista