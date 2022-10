Si hay algo que muchos fanáticos de cómics y mangas conocen es la terrible espera por un hiatus, donde una obra en desarrollo queda pausado por un tiempo indefinido. Sin embargo, los seguidores del manga Hunter x Hunter al fin dejarán de sufrir aquel mal, luego de que se confirmara la fecha del regreso de la obra.

La serie, que estuvo detenida por cuatro años, tendrá el lanzamiento de su capítulo 391 el próximo 23 de octubre, según consignó por redes sociales la revista Shonen Jump, donde la historia se publica desde 1998.

Major announcement!!! Hunter x Hunter returns Oct 23! Brand new simulpub chapters are coming to Shonen Jump! https://t.co/71vuObOtms pic.twitter.com/yFLU0POddg

— Shonen Jump (@shonenjump) October 11, 2022