El actor detrás de Guru-Guru, Claudio Moreno, habló sobre el quiebre matrimonial, que vivió luego de someterse a un proceso de rehabilitación por consumo de drogas. Sobre este hecho, afirmó haber “llorado por tres días seguidos”.

El comediante se refirió a este episodio de su vida durante su participación en el último episodio de Podemos Hablar cuando los invitados al programa fueron convocados a relatar una situación de gran pena o angustia a nivel familiar.

En esta instancia, el actor detrás del reconocido personaje habló de su pasado como consumidor de drogas, su posterior rehabilitación, además del quiebre matrimonial que se provocó durante este periodo.

“Lo mío tiene que ver con un dolor que nunca había sentido, que nunca había experimentado y tiene que ver con el proceso que tuve que pasar por mi rehabilitación a las drogas”, comenzó explicando.

Claudio Moreno relató que previo a su internación “durmió en la calle, dormía en plaza. Estaba tirado. No tenía ni uno”. Por lo que su tratamiento debió ser costeado por sus padres.

Una vez dentro del centro de rehabilitación, en el cual estuvo por cuatro meses, recibía continuamente visitas de sus hijos, quienes eran acompañados por su madre.

Fue durante una de estas instancias que tuvo una conversación con su expareja, la cual marcó el fin de su relación.

“La Claudia iba a verme todos los domingos, en realidad llevaba a mi hijo de dos años que pedía ver al papá y mi señora con mucha paciencia llevaba a los tres niños al centro”, contó.

“Estábamos en unos de estos días, le digo ‘oye Claudia’, yo me sentía medio campeón ya, y le digo: ¿Cuándo yo termine este proceso que va a pasar con nosotros?“, contextualizó. “Y ella me mira y me dice: Parece que no estás entendiendo nada… ¿Tu cachai (sic) que yo a ti te odio?“, relató.

La respuesta impactó fuertemente al actor detrás de Guru-Guru, pues él seguía enamorado: “Que te diga eso, la persona la cual tú amas, la que más te amó, con quien hice mi vida, empezamos a los 13… que me dijera ‘te odio’ en mi cara, fue fuerte, lloré tres días seguidos”, confesó.

“Cada vez que yo me acuerdo de eso, de esas dos palabras me vuelvo a emocionar porque fue demasiado fuerte”, agregó.

Sin embargo, Moreno reflexionó sobre la decisión de su esposa y afirmó que él fue el “único responsable de todo”: “Con el tiempo uno le da sentido. Esos tres días fueron como la muerte y la resurrección. Y dije: ‘esto lo sembré yo, esto es lo que estoy cosechando, yo sembré odio’, sé que fui el único responsable de todo, de lo que le hice vivir a mis hijos y a mi señora, yo arrastré todo esto a un quiebre“, admitió.

El actor también explicó que posteriormente logró recuperar su relación con su esposa Claudia, con quien se mantienen juntos luego del difícil momento.