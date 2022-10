La exparticipante de El Discípulo del Chef, Leonora Saavedra, explicó las razones detrás de su llanto y posterior eliminación del programa de cocina. Según relató, sus lágrimas se deberían a un ingrediente de su plato que no estaba en las mejores condiciones.

Tal como dijo en el programa, Leonora no estaba conforme con su preparación, lo cual aclaró en conversación con Página 7. “Lloré porque hubo situaciones que no me gustaron. Yo siempre he respetado la cocina y me tocó hacer camarones al pilpil, pero los camarones estaban malos, pasados, y se me dijo ‘hazlo, no más’“, afirmó.

Fue precisamente esto lo que la llevó hasta las lágrimas, puesto que se sintió impotente: “Fueron lágrimas de impotencia, porque sabía que ese plato iba malo, pero tenía que acatar la orden de mi chef. Lloré por no tener más cojones de decir ‘no, no voy a presentar este plato’“, expresó.

El paso de Leonora por el ‘Discípulo del Chef’

La exparticipante de MasterChef también se refirió a su permanencia en el concurso de cocina, del que concluyó: “De aprender, no aprendí mucho, porque el formato es muy diferente a Masterchef”, aseveró.

“Había cosas que no me gustaban y cosas que echaba de menos. Lo que no me gustó es que no te asombrabas, estaba todo pauteado, las recetas, todo lo que había que hacer, no te dejaban ser, no eras tú“, reflexionó.

Sin embargo, valoró el reencontrarse con excompañeros de MasterChef y hacer nuevas amistades. Leonora fue la última eliminada durante el episodio de este jueves del programa El Discípulo del Chef de CHV.