El cocinero Ignacio Román abandonó la competencia de “El discípulo del chef”, estelar de Chilevisión donde era uno de los favoritos para quedarse con el primer lugar.

“Quiero irme con la puerta ancha”, dijo sin tapujos luego que su equipo, el Verde, perdiera en la instancia principal del programa.

“No funciona así. Yo dije: si hago un asado, gano el asado, y si no gano, me retiro. Así lo dije. Soy un hombre de palabra”, le comentó a sus compañeros, cuando Román ya no portaba su delantal verde.

“No, chef, no estoy para que me sigan dejando mal. Me están dejando como el forro en las redes sociales. Yo lo permití y lo dejé y lo dejé, pensando que en algún minuto todo se iba a solucionar, y todo el rato ha sido pa’ abajo, pa’ abajo, pa’ abajo. Yo soy un hombre igual que un italiano”, le dijo a Ennio Carota, el jefe de su equipo.

“Nacho, trata de ser más frío”, le pidió Carota. “Toda la vida he sido frío. Un balazo, dos puñaladas, he tenido una vida de perro”, respondió. “Pero confía”, siguió el chef. “Yo confío mucho, pero no”, contestó de vuelta.

Fueron los últimos minutos de Román en el programa, quien aseguro que “quiero irme con la puerta ancha”. “A veces uno se autonomina y se autoelimina, y este es el momento”, le comentó a Carota antes de salir del estudio. “No se preocupe chef, lo admiro mucho, lo respeto mucho y lo quiero mucho”, aseguró.