Durante la noche del martes, Marisol Pierola pasó una nueva jornada de furia en el programa El Discípulo del Chef luego de haber sido nominada por Carolina “China” Bazán. La cocinera acabó lanzándose en contra de su propio equipo e incluso aseguró que este tramaría sacarla del espacio.

La concursante comenzó a tener conflictos con su chef a cargo en medio de las preparaciones cuando, bajo la temática de hacer un menú argentino, Pierola quedó a cargo del postre.

Entonces, en vez de seguir las órdenes de Bazán, la aspirante falló en la realización del caramelo para un flan de dulce de leche. Así, al ver que no le había resultado en el primer intento, Pierola realizó el postre a su manera y a escondidas de la chef.

Sin embargo, este acabó siendo criticado por los jueces invitados y acabó dejando al equipo en el tercer lugar, por lo que Bazán debió presentar a un nuevo nominado para la semana.

Bazán aseguró que su nueva nominación había sido elegida “con base al desarrollo del equipo”, apuntando que “no era algo personal”. “Me falta todavía que entienda, me falta encajar por completo con esa persona y necesito confiar en ella”, aseguró.

Fue entonces que Bazán aseguró que Marisol era la nueva nominada. Sin embargo, con rostro serio, la concursante solo reaccionó a decir “lo sabía”.

La mujer, aun molesta, rechazó las muestras de afecto de sus compañeras. “Lo sabía. Siempre lo mismo. Soy la única nominada aparte de él”, aseguró haciendo un gesto a Víctor “Zafrada” Díaz, apuntando que “al menos a él lo quieren mucho”.

“Siempre voy a ser yo. No voy a opinar nada, no voy a decir nada. Voy a la pelea. Así son las reglas. Usted decide, son todas preferidas, la entiendo”, aseguró a Bazán para retirarse del set.

En el confesionario, Bazán aseguró que “la verdad es que no parece nada de bien su reacción”, mientras que Miel Blanca se mostró molesta por la reacción de su compañera, catalogándola de “una falta de respeto gigante”.

Así, en el mismo espacio, Pierola expresó su rabia e impotencia por haber sido nominada, asegurando que “yo dejé todo por este programa”.

“Ponte tú que alguien del equipo me haga la cochinada o algo, que no haga bien las cosas para echarme, porque las cosas son así”, acusó entonces asegurando que “aquí quieren echar a quien los molesta y se ve fuerte”.

Poco después, se ve a Marisol Pierola arreglándose para retirarse del espacio, a lo que el equipo rojo intenta tranquilizarla. Al mismo tiempo, el resto del equipo azul se refieren a la actitud de su compañera, asegurando que deben poner “límites” a su comportamiento.

“Estoy toda quemada, me he sacado la cresta. Ayer ellos ganaron gracias a mis postres, gracias a mi felicitación. Pero siempre que hay una nominación es la Marisol, la Marisol, la Marisol. ¿Y las demás? Las demás son tan perfectas”, gritó al grupo rojo.

“Cada vez que haya nominacion me va a tirar a mí hasta que me saquen. Eso es lo que quieren. Todas tienen lucas y son perfectas para ella (Bazán). Yo soy una mujer humilde y puedo seguir luchando. Chao, no sigo más en el programa”, aseguró para despedirse.

Sin embargo, en el adelanto del capítulo de este miércoles la cocinera aparece todavía en el equipo. Sin embargo, no parece estar excenta de problemas con Carolina Bazán, Víctor Díaz y Giovanni Cárdenas.