Kathy Salosny estuvo invitada al nuevo capítulo de Buenas Noches a Todos, donde habló con Eduardo Fuentes sobre el lanzamiento de su libro El abuso no es un espectáculo, en el cual aborda parte de los abusos que vivió en su infancia por parte de su padre.

De acuerdo a lo expuesto por Página 7, todo inició en 2005, cuando ella misma escribió una carta a medios de comunicación, debido al acoso sufrido por la investigación que, en ese entonces, vivía su padre por el abuso de una menor de edad.

Recuerdos de Kathy Salosny

En este sentido, Salony develó una cruda conversación que en ese momento tuvo con su madre.

“La PDI llegó a mi casa y yo le dije a mi mamá. Ella me respondió: ‘¿Por qué no cierras ese episodio? Si a todas nos ha pasado algo como eso’. Como naturalizándolo. Yo le contesté: ‘¿Perdón? Déjame decirte que fuiste tú la que se casó con un pedófilo, fuiste tú la que no dio vuelta la página”, recordó.

“Aquí, lo que había que ver, era una oportunidad para hacer justicia a través de esta niña, por mí, por mi hermana, y por todas”, agregó.

Asimismo, la exanimadora de Buenos Días a Todos aseguró que debió someterse a algunas sesiones de psicoanálisis en su adultez.

“Yo tenía borradas situaciones que había vivido, y mi hermana también, donde había sido testigo”, reconoció.

“Si no hay justicia, reparación o proceso psicoanalítico como el que yo me hice, es muy difícil poder seguir con la vida”, concluyó.