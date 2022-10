Ángeles Araya reapareció en redes sociales tras haber sido operada de emergencia el pasado fin de semana, debido a un accidente que sufrió. La periodista se encuentra haciendo reposo en su casa.

A través de un posteo en Instagram, la conductora de Tú Día indicó que tiene una fractura de clavícula, por lo que se estima que estará un largo tiempo alejada de la pantalla.

“Si, me quebré la clavícula. Duele a cagar! El sábado me operaron y hoy dormiré en mi casita, junto a los que tanto me aman! Incluidos los peluches de mi hija que me acompañaron”, expresó.

“Perdón por no contestar los llamados y los cientos de mensajes de cariño y buenas vibras, pero créanme que los valoro infinito!!! A recuperarse con todo”, agregó.

Ángeles Araya estará fuera de Tú Día unos días

Sin ir más lejos, el programa de Canal 13 tuvo un panel inédito durante esta mañana, con Ana María Silva y Francesco Gazzella.

A ellos se sumó el médico Sebastián Ugarte y el meteorólogo Gianfranco Marcone, quien estuvieron apoyando el espacio.

Hay que señalar que el pasado viernes se había confirmado la salida de Mirna Schindler desde la estación. La periodista había conducido el espacio en el último año.