El actor no estuvo presente en el desfile debido a un viaje de que debió realizar fuera de Chile. En redes sociales aseguró que había asistido 23 años seguidos.

Cristián de la Fuente, quien es capitán de la Fuerza Aérea de Chile, indicó el pasado 18 de septiembre que no iba a poder ser parte de la Parada Militar, que se llevó a cabo este lunes en la elipse del Parque O’Higgins.

El actor nacional indicó que debido a un viaje que debió realizar al extranjero no pudo estar presente esta jornada.

En la instancia indicó que se perdió el principal desfile de la Fuerzas Armadas luego de 23 años de haber sido parte.

Relato de Cristián de la Fuente

“Felices Fiestas Patrias y Feliz 18. Lamentablemente por trabajo no puedo estar en mi país para celebrar junto a mi familia y amigos. Mañana no podré participar en la Gran Parada Militar, como lo he hecho en años anteriores (ya son 23 años) pero a la distancia podré ver y aplaudir a mis compañeros que lo harán con Excelencia como siempre, con el Honor de ser Chilenos, la lealtad hacia nuestra Patria y siempre cumpliendo con el deber!”, expresó.

“Días como estos es cuando duele estar lejos de tu país, pero a la distancia celebraré al mas hermoso de todos. A mi Chile querido!”, agregó.

Hay que señalar que la parada militar inició este día a las 10:00 horas, debido a que el presidente Gabriel Boric tiene que viajar a Estados Unidos.

Boric llegará hasta Nueva York para ser parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.