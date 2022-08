Aníbal Pachano confirmó que tendrá que someterse a una cirugía, por una inflación en un tumor que afecta el área motriz, pero intentó normalizar la situación y aseguró: “Voy camino a la sanación”.

En un diálogo con Viviana Saccone en el programa Toda la Vida al aire de Net TV, Pacho relató que siempre “negaba la realidad”. “Cuando pasó lo del cáncer, era tan disparatado lo que sucedía que lo venía negando, me chocaba con cosas, me golpeaba, me resbalaba. Bueno, cuando me dan el prediagnóstico, confundí todo”, recordó.

En ese sentido, indicó que afrontó esta situación a través del “humor” y afirmó: “No paré de proyectar”. Sin embargo, más allá del humor, el cáncer empeoró y deberá ser operado entre el 20 y el 23 de septiembre.

De esta manera, explicó: “Tengo inflamado un tumor del área izquierda, que es el área motriz”, razón por la cual dijo que es necesario mencionar estas cosas para que las personas le pierdan el miedo a la enfermedad.

El director contó que sus médicos confirmaron en septiembre de 2021 que había una inflamación, pero intentaron controlarla con medicación. Para abril de este año, experimentó que la pierna derecha se le “anestesiaba”.

“Tuve una recuperación instantánea, pero nunca dejó de preocuparme. Me hicieron una resonancia y salió que era más grande el edema y que estaba ese tumor”, indicó y agregó: “Es como si floreció el tumor”.

Aníbal Pachano es optimista

“Yo voy camino a la sanación”, manifestó Pachano en un intento de enviar tranquilidad a sus seguidores. Así, relató cómo enfrenta en este momento la enfermedad y cómo fue su proceso personal.

El artista reflexionó: “Este proceso que tuve durante estos cinco años de la enfermedad, fue un camino de sanación, de entender qué me pasaba. Entender que uno va llegando a determinados límites que tenés que traspasar y no sabés cómo. Entonces, buscás cosas externas que no te aportan, te rodeás de personas nocivas”.

Tras sus dichos, se definió como un hombre “absolutamente exitoso”. “Entender ese combo que tengo ha sido absolutamente positivo para mí, para mi familia y el público”, manifestó.

“Yo he sido un tipo que lo único que he hecho es dar arte y me parece que eso es lo mejor que me pasa y así, uno subsana muchas situaciones”, concluyó.