A través de un tuit, el periodista Matías del Río negó haber interpuesto un recurso de protección contra TVN por su salida de Estado Nacional, confirmando que volverá al programa este domingo 7 de agosto.

Aquella situación había sido expuesta por Franco Parisi en el último capítulo de su programa Bad Boys.

“Quiero aclarar que no he interpuesto, ni he solicitado a un tercero que lo haga por mi, ningún recurso de protección en contra de TVN y sus directores. No tengo relación con quien patrocina este recurso. Preparando

@estadonacional del domingo”, aseveró.

Durante las últimas horas se había viralizado un recurso de protección que, supuestamente, el presentador había interpuesto contra su canal.

En su intervención de Bad Boys, Parisi había señalado que debido a aquella medida el directorio de TVN reculó en su decisión de sacarlo de pantalla del espacio político.

Hay que señalar que, durante la noche de la pasada jornada, TVN confirmó la información relativa al comunicador, quien en definitiva se mantendrá en pantalla.

Desde ahora la conducción de Estado Nacional se irá intercalando, semana por medio, entre Constanza Santa María y Del Río.