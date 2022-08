La actriz y activista estadounidense, Susan Sarandon se hizo viral en redes sociales luego de que se diera a conocer un video donde se le ve siendo preparada para una sesión de fotos.

En el registro, la mujer luce el cabello desordenado y lencería mientras dice: “Espero que sea suficiente para otros 75 años”, haciendo referencia a su edad, ante lo que una asistente gesticula “¡qué demonios!”, evidentemente sorprendida.

Sin embargo, esta miembro del staff no fue la única que reaccionó con sorpresa ante la apariencia de la actriz, también lo hicieron los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en apreciar la belleza de Sarandon o preguntarse si se había realizado cirugía para lucir como si los años no pasaran por ella.

Aunque esta suele ser una reacción usual de los internautas a este tipo de registros, para otros no causa mayor revuelo, lo cual se debería al cambio generacional.

this video has done irreparable damage to society pic.twitter.com/w0vdWfl2HO — v (@desertheartss) July 29, 2022

La realidad de la apariencia

De acuerdo a palabras de la propia generación Z, recogidas por Vice, la apariencia hoy en día es sustancialmente irrelevante y esto se debería en gran porcentaje a las redes sociales y aplicaciones de citas.

“Aplicaciones como Tinder fomentan un cierto tipo de ‘apariencia’, que a menudo no corresponde con la persona que conoces en la vida real”, explicó una joven al medio.

Lo que sería la misma razón por la que, a la hora de elegir pareja, esta generación prefiere coincidir en lo que respecta a corrientes políticas y movimientos sociales.

No obstante, la respuesta a por qué la apariencia no debería importar está en palabras de la propia Susan Sarandon: “La belleza que plantean es injusta, arbitraria y caprichosa, pero para mí, una persona hermosa es alguien fuerte y hermoso por dentro, que se propone dejar un mundo mejor; y eso es lo que trato de hacer en mi vida”, explicó sobre los efectos que puede tener la constante comparación entre mujeres y cumplir el ideal de ser como alguien más.

De hecho, fue en el 2017 que en una entrevista le consultaron “cómo desafía el paso del tiempo”, ante lo que Sarandon respondió: “Sigo pensando que soy más joven, ¡y lo siento por dentro!”, afirmó.

Aunque intentó entregar algunos consejos de belleza -como que todos los extremos son malos-, su conclusión sobre cómo logra desafiar los estereotipos de la edad fue que las personas deben ser fieles a sus convicciones y ser auténticos.

“Lo mejor es ser auténtica; si he aprendido algo con la edad, es a ser honesta conmigo misma y a permitirme un poco de diversión de vez en cuando”, concluyó.