Fue durante esta jornada que la Princesa Charlotte fue vista en compañía de sus padres, los duques de Cambridge, Kate y William de Cambridge, durante un evento deportivo, sin embargo, todas las miradas se posaron en la pequeña, quien, a diferencia de su hermano Louis, lucía muy contenta.

No obstante, no solo esto llamó la atención, sino que también lo hizo su gran cambio físico, donde se puede apreciar que ha crecido de estatura.

Los duques y la pequeña asistieron a los Juegos de la Commonwealth, en Birmingham, Reino Unido, un evento deportivo similar a los juegos olímpicos. No obstante, en la instancia también participan atletas con alguna discapacidad.

En las fotografías se puede ver a la pequeña de 7 años disfrutar con sus padres de la competencia, a la vez que realizaban actividades protocolares con los deportistas del evento.

En las imágenes se puede ver a la Princesa Charlotte usar un vestido negro a rayas con cuello blanco, mientras su cabello está ordenado en un par de trenzas que reúnen todo su pelo.

Princess Charlotte has joined the Duke and Duchess of Cambridge at the Commonwealth Games. They are watching the swimming heats at the Sandwell Aquatics Centre.

Princess Charlotte’s first solo Royal engagement with her parents at @TeamSportsAid House at The Commonwealth Games in Birmingham today 👏🏻 pic.twitter.com/dtK4xdhLjE

Princess Charlotte has joined her parents the Duke and Duchess of Cambridge on a visit to the Team England Futures programme in Birmingham.

The programme is a partnership between SportsAid, of which Kate is Patron, Sport England, and Commonwealth Games England. pic.twitter.com/u0PyhVmhX7

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) August 2, 2022