Hace algunos días Francisco Rodríguez, exparticipante de Calle 7 y Pelotón, dio a conocer una delicada situación por la que está atravesando, toda vez que no ha podido regresar a Perú, país donde ha vivido los últimos siete años.

La situación no es sencilla, debido a que tiene prohibición de volver a la nación vecina por un plazo de cinco años. Esto luego que en 2021 estuviera detenido por participar de una fiesta en medio de la restricciones propias de la pandemia.

Posteriormente el exchico reality dejó Peru para pasar las fiestas de fin de año en Chile, pero al intentar volver se encontró con la prohibición.

En conversación con el programa peruano La Firme, Rodríguez sostuvo que no ha podido realizar sus descargos respecto a este caso.

“Tengo residencia permanente, yo la saqué por lo mismo que siempre he dicho, yo estaba en Perú proyectando mi vida, me enamoré del país, de la gente. Estuve 7 años allá, yo llegué por un año, pero me encantó tanto que decidí proyectar mi vida”, indicó.

“Yo no estoy acá pidiéndole un favorcito a Migraciones, les estoy pidiendo que sean justos, que se haga justicia. Estoy en una situación de delincuente, de criminal. No puedo entrar al país por cinco años”, agregó quien fuera parte de Calle 7.

Por lo pronto, el deportista aseguró que ha estado tratando de solucionar la situación con un abogado particular.

“Yo todo lo estoy viendo por mi cuenta. No sé si sería pertinente decir que me abandonaron o me dieron la espalda porque finalmente es algo que yo tenía que resolver por mí”, expuso.

Hay que señalar que, en el momento de ser detenido por la fiesta, Rodríguez recibió una multa equivalente a 70.000 pesos chilenos, la cual pagó.