Preocupación causó una de las últimas publicaciones en Instagram de la cantante Evaluna, quien confesó que sufrió una caída durante su sexto mes de embarazo.

“Hoy me caí y @camilo me cuida”, comentó la actriz venezolana en un video donde se ve al músico limpiar su herida. La secuencia generó una saga de mensajes de incertidumbre entre sus seguidores.

Guaynaa, Natti Natasha y hasta su suegro, Ricardo Montaner, comentaron la publicación enviándole mensajes de apoyo, los que se cuentan por decenas hasta el cierre de esta publicación. “Que te mejores pronto. Cuídate mucho”, escribió la argentina.

De acuerdo a la revista Hola, “al parecer la caída no fue de gravedad, ya que horas después compartió una serie de fotografías al lado de su marido”.

Las imágenes hacían alusión a la compra de un sofá, el cual presentaron como su “primer sofá”. La siguiente publicación, mostró a Evaluna tras una sesión de maquillaje.

Mediante la misma vía, la artista ha compartido con sus seguidores los problemas que tuvo que enfrentar para convertirse en madre. “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, dijo en un episodio del podcast “En La Sala”.

“Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder”, añadió.