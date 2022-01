Ricardo Montaner compartió el pasado miércoles una seguidilla de imágenes en las que sale con su yerno, Camilo. En el post, solo escribió “Hijito mío”, pero el joven cantante se explayó e inició diciendo “Te amo suegrito!”.

Luego detalló “Gracias por tanto! Hoy te vi y volví a recordar que no solo te amo, sino que te admiro profundamente… hasta lo que hay dentro de los huesitos”

En estas se les puede ver muy juntos en las escaleras de una motorhome -casa rodante-.

El intérprete de "Tan Enamorados" se ubica en los últimos escalones y su yerno sentado unos peldaños más abajo entre medio de sus piernas.

Esta publicación dos días después ha logrado obtener más de 546.000 me gustas y aproximadamente 2.700 comentarios.

Reacciones

Camilo y Montaner, tienen millones de seguidores en sus redes sociales, es por esto que los usuarios no se han hecho esperar con sus mensajes. Te dejamos algunos a continuación:

"Si no me llevo así con mi suegro, no quiero nada", es el comentario con más me gustas del post, con más de 1.650 me gustas.

Otros piden que los padres de sus parejas sean como el cantautor "Un suegro como Montaner", mientras que también hay quienes destacan las habilidades de los cantantes "Cuanto talento artístico y amor hay en esas fotos".

E incluso hay seguidores que se refieren a la relación de Camilo con Evaluna, "Que bonito... Pórtate bien con Evaluna y nuestro Ricardo te querrá más".

Evaluna Montaner

Camilo Andrés Echeverry Correa, músico colombiano conocido simplemente como Camilo, se casó en 2020 con Evaluna, la hija de Ricardo Montaner, quien es actriz y cantante.

Actualmente, ellos se encuentran a la espera de su primer hijo. Y según consigna Infobae, la joven en su podcast hace unos días comentó que pensó que le costaría queda embarazada:

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo y… (señaló su vientre como muestra de que está embarazada). Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió y me encanta que suceda”