Un nuevo ’round’ sumaron Karen Bejarano y la diputada electa María Luisa Cordero. En esta oportunidad, la cantante respondió a los dichos de la psiquiatra, quien indicó que era “roteca”.

Todo inició esta semana, cuando en redes sociales Bejarano comentó antiguos dichos de Cordero, en los cuales hacía referencia a que “su voto valía más que el de la empleada de su casa”.

“Cómo pudo llegar a ser diputada esta señora? Realmente no se me ocurre en que dimensión paralela vive la gente que le dio su voto. Cómo pueden confiarle un cargo tan importante a una persona que no tiene empatía, que mira en menos, que se siente superior por haber estudiado una carrera universitaria”, indicó la artista.

Lo anterior fue respondido por la médico también en redes sociales, haciendo referencia incluso a antiguas polémicas de la exintegrante de Mekano.

“Esta roteca, una mujer que me odia, una tal Bejarano, diciendo que el colmo de este país, que viven en un mundo paralelo, que una persona sin ética como yo tenía un cargo de poder”, sostuvo la futura parlamentaria.

Ante esto Bejarano volvió a utilizar sus redes sociales para aludir a la expanelista de televisión, dejando entrever que la había insultado.

“Qué lástima que la única forma de defender una postura sea ‘roteando’ a otros. Creo que somos personas capaces de discutir sin mirar en menos a otras personas, pero claramente no se puede esperar menos de ella”, concluyó.

Hay que señalar que María Luis Cordero asumo sus funciones como diputada el próximo 11 de marzo en el congreso.